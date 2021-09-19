Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına değinen Erdoğan, "Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir" dedi.
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmelerim olacak. ABD'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. ABD'deki bazı basın yayın organı temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştireceğim.
Başkan Erdoğan kira artışlarıyla ilgili, "Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz" dedi.
Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. ABD dönüşü bizzat ilgileneceğim.
ÜNİVERSİTE YURTLARI AÇIKLAMASI
Yurtlar konusunda üniversite öğrencilerimize yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liraydı. Bursları 650 TL'ye çıkardık. Harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık.
SEÇİM YASASI MESAJI
Seçim yasasındaki değişiklik teklifini meclis açıldığında göndereceğiz. Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim.
Başkan Erdoğan Afganistan konusunda, "İnsani yardım konusunda bizim hiçbir zaman tereddütümüz olmaz" dedi. Erdoğan, Nahçivan koridoru hakkında, "İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur." ifadelerini kullandı.
Liderler Zirvesi'ne değinen Erdoğan, "Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz." sözlerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Miçotakis'in açıklamalarıyla ilgili "Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımları atarız. Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde ABD'de ziyaretlerde bulunacak.
Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacak.
21 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda konuşacak
Başkan Erdoğan, "COVID-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül'de hitaplarını gerçekleştirecek.
ÇOK SAYIDA LİDERLE İKİLİ GÖRÜŞME YAPACAK
Ziyaret vesilesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacağı bildirilen Başkan Erdoğan, ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferans kapsamında ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.
ABD'DEKİ BASIN KURULUŞLARINA MÜLAKATLAR VERECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermesi ve Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ne katılması öngörülüyor