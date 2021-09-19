Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamalarına değinen Erdoğan, "Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir" dedi.

Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmelerim olacak. ABD'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. ABD'deki bazı basın yayın organı temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştireceğim.

Başkan Erdoğan kira artışlarıyla ilgili, "Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz" dedi.

Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. ABD dönüşü bizzat ilgileneceğim.

ÜNİVERSİTE YURTLARI AÇIKLAMASI

Yurtlar konusunda üniversite öğrencilerimize yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liraydı. Bursları 650 TL'ye çıkardık. Harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık.

SEÇİM YASASI MESAJI

Seçim yasasındaki değişiklik teklifini meclis açıldığında göndereceğiz. Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha faklı bir şekilde girelim.

Başkan Erdoğan Afganistan konusunda, "İnsani yardım konusunda bizim hiçbir zaman tereddütümüz olmaz" dedi. Erdoğan, Nahçivan koridoru hakkında, "İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur." ifadelerini kullandı.

Liderler Zirvesi'ne değinen Erdoğan, "Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz." sözlerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Miçotakis'in açıklamalarıyla ilgili "Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımları atarız. Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir." dedi.