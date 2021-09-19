Terörist sayısı 200’ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Keşan
'da düzenlenen AK Parti
İstanbul Gençlik Kolları Eğitim ve Motivasyon Kampı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye
'nin terörle mücadelede önemli bir noktaya geldiğini belirtti. Türkiye'deki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına düştüğünü vurgulayan Soylu, "Bu akşam (dün akşam) itibarıyla Türkiye'deki terörist sayısı, içerideki, ilk kez 200'ün altına düştü, sayı 197'ye geldi. Bunu şunun için söyledim; terörden arındırılan Türkiye, huzurlu bir Türkiye'dir" dedi. Bakan Soylu, gençlere de şöyle seslendi: "Sevgili gençler, bizim ülkemize huzur yakışır, kardeşlik ve beraberlik yakışır. Zenginlik yakışır, güçlü ve büyük bir Türkiye yakışır."