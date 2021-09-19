Başkan Erdoğan duyurmuştu: Valilikler kapıları açtı

Ordu Valiliği, kente giden ve kalacak yeri olmayan üniversite öğrencilerini ev veya yurt bulana kadar otellerde misafir etme kararı aldı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, misafirperverlik örneği çalışmalarıyla ilgili SABAH'a konuştu.

Sonel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Valiliğimizin kapısı herkese açık. Hem yöre insanlarımıza hem de farklı illerden gelen misafirlerimize. Bize üniversite öğrencilerinden gelenler oldu. "Yurt çıkmadı, ev bulamadık vali amca" gibi söylemlerle. Bizim otellerle yaptığımız anlaşmalar vardı. Kışın sokakta kalan vatandaşlarımız otelde kalsınlar diye. Öğrenciler de gelince biz de dedik ki birkaç otelle daha görüşelim. Şehrimizdeki tüm otelleri harekete geçirdim. Açık Kapı birimimizdeki arkadaşlarımız da 7 gün çalışarak bize destek oldular. Öğrencilerimiz, aileler karşılanıyor. Valilik araçlarıyla kalacakları otellere götürülüyorlar. Ev bulana kadar, yurt çıkana kadar otellerinde rahatlıkla kalacaklar. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Biz onlara Ordumuz'da dört dörtlük ev sahipliği yapmalıyız. Onlara devletimizin şefkatini göstermeliyiz. Şu an 150 misafirimiz var otellerde konaklayan. Hergün bu sayı artacak. Hazırlığımız tam. Öğrencilerimize süpermarketlerden alışveriş yapmaları için kartlar da dağıtmaya başladık, dağıtacağız da."