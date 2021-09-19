‘Yardımcı olmak istedik’

İstanbul
'da uluslararası bir çete soruşturmasında şüpheli olan Çinlileri rüşvet karşılığında serbest bıraktırma vaadinde bulunan 6 polis ve 1 avukata ilişkin soruşturmanın ayrıntılarına SABAH ulaştı. Çinli bir kadından 100 bin dolar isteyen rüşvetçi polislerin, kadını ve patronunu önce gözaltına almakla korkuttukları ortaya çıktı. Ağlayan kadına polis memuru Özgür G
.'nin şaka yaptığını söyleyerek, birlikte yemek yeme teklifinde bulunduğu öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturmada 6 polis ve 1 avukata rüşvet suçlamasıyla operasyon yapılmıştı. Rüşvet görüşmeleri devam ederken bir süre sonra da polis memuru Çetin Ç
.'nin "Benim için sıkıntı olabilir" diyerek, Çinli kadını Murat Ç
. isimli avukata yönlendirdiği öne sürüldü. İddiaya göre; Yusufu A. isimli kadının işyerine giden polislerden Özgür G., kadına ve patronu Bin Liang H
.'ye "Aslında ikinizi de operasyonda alacaktık, bugün de almaya geldik" dedi. Yusufu A. korkudan ağlamaya başladı. Özgür G. de şaka yaptığını söyleyerek, birlikte yemek yeme teklifinde bulundu. Bin Liang H.'nin evinde yemek yiyip bütün gece alkol alan iki polisin savunmaları ise "Pes" dedirtti. Tutuklanan şüpheli polisler, kadına yardımcı olmaya çalıştıklarını öne sürdü. Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler emniyette, savcılıkta ve hâkimlikte alınan ifadelerinde suçlamaları reddetti. Şüpheli polis memurları görevlerini yaptıklarını, Yusufu A.'ya kanunlar çerçevesinde yardımcı olmaya çalıştıklarını savundu. Avukat Murat Ç. ise Yusufu A. ile avukat-müvekkil ilişkisi çerçevesinde görüştüğünü, istediği paranın da avukatlık ücreti olduğunu iddia etti.