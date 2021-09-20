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Giriş Tarihi: 20.9.2021 18:12 Son Güncelleme: 20.9.2021 18:16

ABD sınırında can pazarı! Göçmenler Teksas'a ulaşmak için nehri geçmeye çalışıyor

ABD sınırında can pazarı! Göçmenler Teksas’a ulaşmak için nehri geçmeye çalışıyor

ABD’nin Meksika sınırında göçmen akını yaşanıyor. Teksas sınırında bekleyen binlerce göçmen, nehri yaya olarak geçerek Amerika’ya ulaşmaya çalışıyor.

Amerika'nın Meksika sınırında göçmen akını yaşanıyor. Haftalardır Meksika'nın Ciudad Acuna bölgesinde bekleyen göçmenler, yaya olarak ABD'ye geçmeye çalışıyor. Nehri geçerek, ABD'nin Teksas eyaletine yürüyerek ulaşmayı hedefliyorlar.

12 BİN GÖÇMEN SINIRI GEÇTİ
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ABD-Meksika sınırındaki Teksas eyaletine ait Del Rio kasabasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin göçmenin sınırda geçişi sağlayan Del Rio Uluslararası köprünün altında toplandığı görüldü.

35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıkladı.

Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirildi.

ABD sınırında can pazarı! Göçmenler Teksas'a ulaşmak için nehri geçmeye çalışıyor | Video

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ABD sınırında can pazarı! Göçmenler Teksas'a ulaşmak için nehri geçmeye çalışıyor
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