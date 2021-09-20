ABD sınırında can pazarı! Göçmenler Teksas’a ulaşmak için nehri geçmeye çalışıyor

Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirildi.

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