Amerika'nın Meksika sınırında göçmen akını yaşanıyor. Haftalardır Meksika'nın Ciudad Acuna bölgesinde bekleyen göçmenler, yaya olarak ABD'ye geçmeye çalışıyor. Nehri geçerek, ABD'nin Teksas eyaletine yürüyerek ulaşmayı hedefliyorlar.
35 bin nüfusu bulunan Del Rio kasabasının belediye başkanı Bruno Lozano, kontrol edilemeyen göçmen akınına karşı federal ve eyalet yetkililerinden acil yardım istediklerini açıkladı.
Gümrük ve Sinir Muhafaza (CBP) ofisinden yapılan açıklamada da sınırdaki krizi yönetmek için bölgeye güvenlik güçleri sevk edildiği, süreci güvenli ve insani bir şekilde ele almak için çaba gösterildiği bildirildi.
ABD sınırında can pazarı! Göçmenler Teksas'a ulaşmak için nehri geçmeye çalışıyor | Video