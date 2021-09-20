ABD Türkevi nerede açıldı? Erdoğan’ın açılışına katıldığı yeni Türkevi binası hangi eyalette, Amerika’nın neresinde, New York’ta mı?

Turkish Center adıyla anılan Türkevi'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. 2017 yılından bu yana yapımı devam eden bina bölgenin ikonik binalarından biri olmaya aday kabul ediliyor. Yeni Türkevi binası hangi eyalette, Amerika'nın neresinde, New York'ta mı gibi sorularla araştırılıyor. İşte bu gökdelenle ilgili merak edilenler ve ABD Türkevi nerede açıldı sorusunun yanıtı.
TÜRKEVİ BİNASI NEREDE?
2017 yılında inşasına başlanan binanın açılışı bugün gerçekleştirildi. 171 metre yüksekliğindeki bina ABD'nin New York eyaletinde yer alıyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyan bina ayrıca Türk hilalinden esinlenmiş bir kıvrıma sahip. New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan'da faaliyete geçmesi beklenen 36 katlı gökdelen, 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Türkevi'nde ofis katları, 200 kişilik oditoryum ve sergi salonları bulunuyor.
ABD'DE İNŞA EDİLEN TÜRKEVİ NEREDE?
Amerikan bilişim devi IBM'den 1977'de satın alınan, 2013'e kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine 35 katlı bir gökdelen inşa edildi. New York şehrinde bulunan Yeni Türkevi binası ile BM arasında yalnızca bir cadde yer alıyor. Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.
Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor. Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.