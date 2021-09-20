ABD Türkevi nerede açıldı? Erdoğan’ın açılışına katıldığı yeni Türkevi binası hangi eyalette, Amerika’nın neresinde, New York’ta mı?

Turkish Center adıyla anılan Türkevi'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. 2017 yılından bu yana yapımı devam eden bina bölgenin ikonik binalarından biri olmaya aday kabul ediliyor. Yeni Türkevi binası hangi eyalette, Amerika'nın neresinde, New York'ta mı gibi sorularla araştırılıyor. İşte bu gökdelenle ilgili merak edilenler ve ABD Türkevi nerede açıldı sorusunun yanıtı.

TÜRKEVİ BİNASI NEREDE?

2017 yılında inşasına başlanan binanın açılışı bugün gerçekleştirildi. 171 metre yüksekliğindeki bina ABD'nin New York eyaletinde yer alıyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyan bina ayrıca Türk hilalinden esinlenmiş bir kıvrıma sahip. New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan'da faaliyete geçmesi beklenen 36 katlı gökdelen, 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Türkevi'nde ofis katları, 200 kişilik oditoryum ve sergi salonları bulunuyor.