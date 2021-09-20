ABD’nin kalbinde Ayyıldız! SABAH New York’taki Türkevi’nde

Daha önceki BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarla doktrin niteliğinde yenilikçi düşünceler ortaya koyarak gündeme oturan Başkan Erdoğan Salı günü yerel saat ile 13.45'te BM'den dünyaya seslenecek. Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun üst düzey çalışmalarında, konuşmasını sabah oturumunun 15. sırasında yapacak.
Erdoğan, "Kovid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla gerçekleştirilecek Genel Kurul'da hitap edecek.
HARİCİYENİN PRESTİJ PROJESİ
Erdoğan'ın ziyareti esnasında açılışını yapacağı Yeni Türkevi Binası da büyük güne hazırlanıyor. Cumhurbaşkanının gelişi öncesi BM binasının hemen karşısında bulunan Türkevini ziyaret eden SABAH ekibinin edindiği bilgilere göre, açılış için Dışişleri Bakanlığı ekiplerince hummalı bir çalışma yürütüldü, devletin üst kademesinden isimler yetkililerle toplantılar gerçekleştirildi. Açılışın binanın teras katında pandemi ve güvenlik tedbirlerine uygun şekilde yapılacağı kaydediliyor.
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Pazartesi öğle saatlerinde ana hazırlanan Yeni Türkevi binası ile dünyanın geleceğini şekillendiren BM arasında yalnızca bir cadde yer alıyor. Türkevi'nin yanında aynı zamanda UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği de bulunuyor. Diplomatik kaynaklar, Türkevi'nin "Türk diplomasisinin prestij projesi" olduğunu ifade ediyor.
Yeni Türkevi'nde Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanları yer alıyor. Birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olarak projelendiren 71 metrelik yapı lale şeklinde göğe yükseliyor.
Bina, başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motiflerini taşıyor. Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olan Yeni Türkevi, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.
ABD'DEKİ TÜRKLERE MESAJ
Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferans kapsamında ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek. Erdoğan'ın kaleme aldığı ve temasları sırasında dünya liderlerine hediye etmesi beklenen kitabının adını taşıyan konferansa üst düzey isimlerin katılım göstereceği belirtiliyor.
Kendisini büyük heyecanla bekleyen ABD'de yaşayan Türk toplumuna mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan, Foreign Policy Association ve SETA DC kuruluşlarının Metropolitan Club'da ortaklaşa düzenledikleri bir programa katılacak. ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermesi beklenen Erdoğan, pazartesi gecesi Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ne de katılacak.
NEW YORK'TA TÜRKİYE RÜZGARI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ABD'nin New York şehrinde bulunan Gallery 23'te "Amerikalı Osmanlılar" ve "Efsanelerle Ayasofya" adlı iki sergi düzenlenecek. 19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Amerikalı Osmanlılar" sergisi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ABD'ye gitmiş ve zamanla orada kendi has bir dünya kurmuş Osmanlı vatandaşlarının izini sürecek. "Amerikalı Osmanlılar" sergisi, kaybolan bir dünyayı, savaşlarla, salgınlarla, doğal afetlerle ve diplomatik krizlerle değişen hayat hikâyelerini günışığına çıkaracak.
19-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Efsanelerle Ayasofya" sergisi ise 1.500 yıla yaklaşan geçmişiyle Ayasofya'ya farklı bir açıdan bakmayı sağlayacak bir zaman yolculuğu sunacak. Ayasofya ile ilgili efsanelerin neo-klasik tarzdaki illüstrasyonlarla yeni bir yorumla resmedildiği sergideki illüstrasyon çalışmalarında pek çok tarihi karakter, hikâye, mekân ve öğe yer alacak.
Ayasofya'nın bu zamana kadar hazırlanmış en detaylı kronolojisinin yanı sıra 1.500 yıllık mimari ve toplumsal tarihini anlatan iki adet sanal gerçeklik içeriği ile sergide, Ayasofya'nın yağmalara, talanlara, yıkımlara, depremlere rağmen yüzlerce yıldır ayakta kalan mimarisi, eşsiz tarihi ve efsaneleri yeni teknolojiler eşliğinde deneyimlenebilecek. "Efsanelerle Ayasofya" sergisi, New York'un ardından 11 Ekim-15 Kasım tarihlerinde İstanbul'da Ayasofya Camii avlusunda da gerçekleştirilecek.