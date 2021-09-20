ABD’nin kalbinde Ayyıldız! SABAH New York’taki Türkevi’nde





ABD'DEKİ TÜRKLERE MESAJ



Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacak. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferans kapsamında ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek. Erdoğan'ın kaleme aldığı ve temasları sırasında dünya liderlerine hediye etmesi beklenen kitabının adını taşıyan konferansa üst düzey isimlerin katılım göstereceği belirtiliyor.