ABD’nin kalbinde Ayyıldız! SABAH New York’taki Türkevi’nde

NEW YORK'TA TÜRKİYE RÜZGARI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından ABD'nin New York şehrinde bulunan Gallery 23'te "Amerikalı Osmanlılar" ve "Efsanelerle Ayasofya" adlı iki sergi düzenlenecek. 19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Amerikalı Osmanlılar" sergisi, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ABD'ye gitmiş ve zamanla orada kendi has bir dünya kurmuş Osmanlı vatandaşlarının izini sürecek. "Amerikalı Osmanlılar" sergisi, kaybolan bir dünyayı, savaşlarla, salgınlarla, doğal afetlerle ve diplomatik krizlerle değişen hayat hikâyelerini günışığına çıkaracak.