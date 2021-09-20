Araç kundaklayan şüpheli terör bağlantılı çıktı!

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; güvenlik kamera görüntüleri titizlikle incelendi.

Yapılan araştırmalar neticesinde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü adına bahse konu eylemi yaptığı yönünde hakkında bilgiler bulunan, ifadesinde terör örgütünden almış olduğu talimat ile eylemi gerçekleştirdiğini kabul eden şahıs gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.