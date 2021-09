Bakan Gül Bursa’da Yargı’da reform çalışmalarını açıkladı

Adalet Bölge Değerlendirme Toplantılarının 11'incisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla Bursa'da düzenlendi. Toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Üyeler Cumhur Şahin ve İbrahim Kolcu, Genel Sekreter Seyfi Han, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ile hakim ve savcılar katıldı.

Bölge Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Gül, makul sürede adil kararı veren bir yargısal işleyişin, milletin yargıdan beklentisi olduğuna dikkat çekerek, "Bunun için, vatandaşın adalete erişiminde işini kolay kılmak başlıca önceliğimizdir. Biz, adli süreçler ile milletin beklentilerini hukuki ve kurumsal bir çerçevede buluşturmakla vazifeliyiz. Bu konuda bugüne dek çok yol kat ettik. Önemli reformlar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki, her reform iyi ve doğru uygulamayla hayat bulur. Adliyenin kapısı, adaletin kapısıdır. Bu kapıya gelen herkes, hakkına erişeceğini bilmelidir. Bu kapıyı çalan herkes, saygın bir muamele görmelidir. Ve bu kapıdan ayrılan her vatandaşımız, evine asgari bir memnuniyetle dönmelidir" diye konuştu.

"YARGI MENSUBUNUN HEDEFE OTURTULMASINI İNSAFLICA BULMUYORUM"



Toplumun hassasiyet gösterdiği bazı olaylarda, yargı yetkisini etki altına almaya dönük söylemlere tanık olduklarını belirten Bakan Gül, "Hepimizin müşterek duygularına, ortak vicdanına hitap eden olayların soruşturma veya davalarını, bağımsız ve tarafsız yargıyı yıpratma kampanyasına dönüştürme girişimlerini asla kabul etmeyiz. Yargı kararı elbette eleştiriden masun ve münezzeh değildir, ancak yargı kararlarını eleştirirken, hâkimin savcının dosya kapsamında yasaları uygulamakla vazifeli olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. Yargı, delille karar verir. Emin olun kimse o dosyayı; aylarca araştıran, didik didik okuyan, kolluğa müzekkereler yazan, delil kovalayan, gecesini gündüzüne katıp bir sonuca varan yargı mensubundan daha iyi bilemez. Kendisi de bir ana, baba, eş, kardeş olan yargı mensubunun sanki bu vasıflardan hiç haberi yokmuş gibi hedefe oturtulmasını insaflıca bulmadığımızı belirtmeden geçemeyeceğim" diye konuştu.

"YARGININ HER ZAMAN MÜKEMMEL KARARLAR VERMEDİĞİNİN FARKINDAYIZ"



Doğru bilgiye dayanan yapıcı eleştirinin, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına her zaman destek olacağını ve güç vereceğini belirten Bakan Gül, "Ancak, adalet duygusu gibi yüce bir değerin etkileşim ve spekülasyon unsuru olarak kullanılmasını ise yapıcı eleştiriden tefrik ediyoruz. Bu noktada, yargıyı yargıya bırakın işini yapsın diyoruz. Yargısız infaza herkes için karşı çıktığımız gibi, yargının da yargısız infazını kabul etmiyoruz. Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber oluşturmamız gerekiyor. Yargının kendi bağımsız ve tarafsız mecrasında işlemesi, hataların da o mecrada düzeltilmesi, temel kuraldır, vazgeçilmez ilkedir, istisnasız kaidedir. Yargının her zaman ve her yerde mükemmel kararlar vermediğinin biz de farkındayız. Bu reform adımları bu yüzden atılıyor, bu toplantılar bunun için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"DURUŞMALARIN KISALTILMASINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ MECLİS'E SUNACAĞIZ"



Bakan Gül, önümüzdeki dönemde istinaf incelemesi ile ilgili bazı değişiklikler yapmayı planladıklarına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: "Duruşma işlemlerinin kısaltılmasına ve kolaylaştırılmasına yönelik değişiklik önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Yine, savcıların istinaf başvurusunun gerekçeli olmasına yönelik mevzuat önerisi üzerinde çalışıyoruz. Kararların etkin denetimi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına tebliğname hazırlama yetkisi de gündemimizdedir. Artılarıyla eksileriyle bu önerimizin de bu toplantılarda tartışılmasını bekliyoruz." Bakan Gül, çocuğun üstün yararı ilkesinin mevzuatın tamamına yansımasını istediklerini ve önemsediklerini belirterek, "Bu sebeple, çocukların taraf olduğu dava ve işlerde istinaf incelemesinin öncellikli olarak yapılmasına yönelik bir değişiklik üzerinde çalışıyoruz" dedi.



İSTİNAF MAHKEMELERİNDE GÖREV YAPAN HAKİMLERE KIDEM ŞARTI



Diğer yandan, istinafın kurumsal kapasitesini ve insan kaynağını güçlendirmeye devam edeceklerini belirten Bakan Gül, "Bu mahkemelerde görev yapan hâkim sayısını artırırken, bunun için asgari mesleki kıdem şartı da getireceğiz. İstinaf kanun yolunda, aynı konularda karar farklılıklarını en aza indirmek için yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılmasını planlıyoruz" diye konuştu.