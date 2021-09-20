Bakan Özer duyurdu! Türkiye’de aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 92’ye ulaştı

Açıklamalarına devam eden Özer, "Esenler Belediyesi'nin yıllardan beri vazgeçmeden kararlı bir şekilde sürdürdüğü ve Esenler'de çevreye duyarlı hem çocuklarda hem yetişkinlerde yaygınlaşmasına katkı verdiği bir projenin 6 milyonuncu defterinin tanıtım töreninde bir arada bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara riayet edersek Allah'ın izniyle eğitim öğretime sonuna kadar yüz yüze devam edebilecek durumdayız. Hem öğrenciler hem öğretmen hem de vatandaş olarak birinci önceliğimiz israf etmemek ve atıklarda bir şekilde farklı mekanizmalarla yaşantımıza, ekonomimize, günlük yaşantımızda kullanılan aletlere dönüştürebilmek. Esenler'deki bu proje tüm ilçelerimize örnek olur. Tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz de katkı verir ve inşallah nice 6 milyon defterlerin dağıtımında bir arada oluruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu bölgedeki vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin bu katkılarını 9 milyon 54 okulumuza Milli Eğitim Bakanlığı olarak döndürerek karşılık vermek istiyoruz" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZ 39 İLÇE İÇERİSİNDE GERÇETEN ÖRNEK BİR GAYRET GÖSTERİYOR"

Programa katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, Esenler Belediyesi'nin çevre bilincini gönülden gönüle yaydığını dile getirerek, "6 milyonuncu defteri veriyoruz. 12 yıldan beri Esenler Şehir Emini Belediye Başkanımız 39 ilçe içerisinde gerçekten örnek bir gayret gösteriyor. Çevre bilincini gönülden gönüle davranışlarıyla, sloganlarıyla Esenler'e sevdirmiş vaziyette. İlçe belediyeleri bizim evsel atıklarımızı toplamaktan sorumlu. Esenler'de bu geri dönüşümle defter, ayçiçek yağı, esmatikten çocuklarımıza harçlık, sosyal yardımla ilgili olan mekanda ihtiyacı olan ailelerimize bunlar geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

"ÇÖPÜN YÜZDE 10'UNU BİRAZ DAHA AŞARAK AYIRAN TÜRKİYE'DE ENDER İLÇELERDEN BİR TANEYİZ"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, günde ortalama 400 ton çöp toplandığını söyleyerek, "Bu yıl Esenler'de 12.'sini organize ettiğimiz defter dağıtım töreninin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Esenler'de günde ortalama 400 ton çöp topluyoruz. Bu topladığımız çöpün yüzde 10'unu biraz daha aşarak ayıran Türkiye'de ender ilçelerden bir tanesiyiz. İnsanız yiyoruz içiyoruz atık üretiyoruz. Ürettiğimiz atık aslında çöp değil. Aslında hem ekonomik olarak karşılığı olan çok önemli madde. Biz bu maddeyi gayret edersek tekrar kullanım haline getirebilir insanların kullanımına sunabiliriz" dedi. Program sınıflarda defter dağıtımının ardından sona erdi.