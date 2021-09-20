Başkan Erdoğan’dan yurt paylaşımı: Gençlerimizle aramıza yalanların girmesine izin vermeyeceğiz

"GENÇLERİMİZLE ARAMIZA YALANLARIN GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Yaptığı açıklamalar ile muhalefetin iddialarına yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Ülkedeki yurtlarla ilgili verileri paylaşan Başkan Erdoğan, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizle aramıza, birilerinin kendi siyasi çıkarları için sürekli olarak ürettiği yalanların girmesine izin vermeyeceğiz. Son 19 yılda adeta bir devrim gerçekleştirdiğimiz eğitim-öğretim imkânlarımızı inşallah daha da genişleteceğiz." dedi.