Bu yurtta her şey ücretsiz!

Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi, eğitim hayatının devamı için yeterli imkânı bulunmayan 170 öğrenciyi ücretsiz kabul edeceği Konukevi
Kız Öğrenci Yurdu'na kayıtları başladı. SABAH'a konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Mehmet Kesen, Diyarbakır'da özellikle kırsalda yaşayan yetim, öksüz ve dar gelirli ailelerin kız çocuklarına ücretsiz barınma imkânı sağladıklarını ve üniversiteye hazırlık kursunun verildiği yurtta, her ayrıntıyı düşündüklerini belirtti. Her türlü hizmetin bulunduğu, otel konforundaki yurtlarda öğrencilerden hiçbir ücret alınmıyor.