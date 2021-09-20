Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Türkevi’nin açılışında önemli açıklamalar

"TÜRKİYE, 'YENİ BİR DÜNYA MÜMKÜN' DİYEN HERKESİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Türkevi'nin yerinin çok önemli bir konumda olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek. Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımızı, iş dünyamız ve turizmimiz başta olmak üzere ülkemiz her alanda layıkıyla temsil edilecektir.