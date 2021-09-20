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Giriş Tarihi: 20.9.2021 22:49

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkevi'nin açılışında önemli açıklamalar

İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Türkevi’nin açılışında önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentindeki Türkevi’nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. “Türkiye ‘yeni bir dünya mümkün’ diyen herkesin sesi olmaya devam edecek” diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımızı, iş dünyamız ve turizmimiz başta olmak üzere ülkemiz her alanda layıkıyla temsil edilecektir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'nin açılışında konuştu.

"TÜRKİYE, 'YENİ BİR DÜNYA MÜMKÜN' DİYEN HERKESİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Türkevi'nin yerinin çok önemli bir konumda olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Türkiye 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek. Bu bina sayesinde kültürümüz, sanatımızı, iş dünyamız ve turizmimiz başta olmak üzere ülkemiz her alanda layıkıyla temsil edilecektir.

Bu milli gurur projesinin yükselmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkevi'nin açılışında önemli açıklamalar
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