Dünyanın en iyi Drone pilotları TEKNOFEST’te yarışacak

Dünyanın en iyi drone pilotları yarın başlayacak TEKNOFEST'te yarışacak. Dünya Drone Şampiyonası'nda pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı Dronelarla mücadele edecek. Meksika
'dan Rusya
'ya, Almanya
'dan Amerika
'ya kadar toplamda 22 farklı ülkeden 32 yarışmacının kıyasıya yarışacağı şampiyonada, birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verilecek. 26 Eylül Pazar günü kupa töreniyle son bulacak şampiyonada Türkiye adına yarışacak 4 isim TEKNOFEST'in ilk iki gününde Türkiye Drone Şampiyonası'nda finale kalan 16 yarışmacının arasından belirlenecek. Ziyaretçiler ise yarışmasının birebir simülasyonu olan "Survivor DRONE
" ile Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii şirketlerinden STM standında unutulmaz bir deneyim yaşayacak.
STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, askeri denizcilik alanında "Derin Arayışlar", siber güvenlikte "CTF Capture The Flag" yarışması ve StarTeam
Staj ve Aday Çalışan Programı gibi gençler için önemli projeler geliştirdiklerini belirterek " TEKNOFEST gibi önemli organizasyonlar, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunuyor. Tam bağımsız savunma sanayiinin yolu eğitimli, teknolojiye merakı olan gençlerimizden geçiyor. Bizler de nesillerimizin teknoloji ve sektöre ilgi duyması için, TEKNOFEST'te yerimizi alarak, gençlerimizin hayallerine ortak olacağız" dedi.
LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN TAMAMI YERLİ VE MİLLİ SU ALTI ARACI
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde önceki gün TEKNOFEST kapsamında yapılan su altı robotları yarışması başladı. Yarışmaya katılan ekiplerden en dikkat çekeni Samsun Bahçeşehir Lisesi'ydi. Ayşe Taymur Onur, Ayşe Defne Akça, Yiğit Türkoğlu, Arda Karatepe'nin de aralarında olduğu 10 öğrenci tüm parçalarını kendileri üreterek hazırladığı su altı robotunu tanıttı. Robotu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank' a kullandırtan ekip "Bu insansız su altı aracının bütün parçalarını okuldaki malzemelerden ürettik. Hem yazılım hem de donanım olarak tamamen yerlidir. Bu bizim ilk tasarımımız. Bir daha ki sene Karadeniz'de kullanılabilecek şekilde daha büyüğünü yapacağız" dedi. Mustafa KAYA/SABAH