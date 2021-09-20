Fahiş fiyat zulmünün önüne geçeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
dün BM
76. Genel Kurulu'na katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ABD
'ye hareketinden önce, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:
FİYAT FARKLILIKLARININ ÜZERİNE BİZZAT KENDİM GİDECEĞİM: (Fahiş fiyat artışı denetimleriyle ilgili soruya)
Böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir
suistimal varsa ilgili bakan arkadaşlarım bunları
yakın takibe almak suretiyle bu zulmün
önüne geçeceğiz. Bu zincir marketlerdeki
fiyat farklılarını vesaire bunların üzerine
gitmek suretiyle, buradaki ciddi fiyat farklıklarını
süratle kaldıracağız. ABD dönüşü
bizzat bu işin üzerine gideceğim.
BM KONUŞMAMDA DAHA ADİL DÜNYA DÜZENİNE VURGU YAPACAĞIM:
BM'de büyük önem atfettiğimiz ve öncü rol oynadığımız sağlık, iklim ve sürdürülebilir kalkınmaya dair meseleler, genel görüşmelerin gündeminde ağırlıklı yer tutuyor. Genel Kurul'a 110 civarında ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde fiziki katılım sağlanması bekleniyor. Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
'na hitap edeceğim. Konuşmamda Türkiye'nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzeninin tesisi hedefine olan güçlü desteğini vurgulayacağım. Çevrimiçi icra edilecek BM Gıda Sistemleri Zirvesi
ile BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı
'na birer video mesajla iştirak edeceğim. Ziyaretim vesilesiyle BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerim olacak. New York
'ta bulunduğumuz süre zarfında Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi
(TASK) tarafından düzenlenecek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün
" başlıklı konferansta ABD'deki vatandaşlarla, soydaşlarla ve Amerikan Müslüman toplumunun
temsilcileriyle bir araya geleceğiz.
YENİ BİR ŞAHESER:
New York'ta diplomatik temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğine ev sahipliği yapacak olan Türkevi
binamızın açılışını anlamlı bir törenle gerçekleştireceğiz. Binamız, milletimize kazandırdığımız yeni bir şaheser olarak hizmete girmiş olacak.
TÜRKİYE KİMSENİN KAPI KULU DEĞİLDİR: (Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in göçmenler konusundaki açıklamaları)
Türkiye
kimsenin bu noktada kapı kulu değildir. Atılması
gereken adımları da biz dürüst bir şekilde karşımızdakilerden
görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken
kararı alır ve ona göre de adımlarımızı atarız.
Liderler Zirvesi'nde göçmenler konusunda tabii ki
mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü,
kahrını çeken biziz. Türkiye'de bugün göçmen olarak
4.5 milyon insan var.
KİTABIMI MUHATAPLARINA TAKDİM EDECEĞİM
'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' eserimizi de gerek İngilizce, gerek Arapça, gerek Türkçe, gerek Fransızca, bu tür yabancı dillerde hazırladık. Onları da muhataplarına aynı şekilde inşallah takdim edeceğiz. 4 dilde hazırlıklar yapıldı ve BM'de açılış törenimizde de bunları muhataplarına vereceğiz.
PAŞİNYAN'A: GÖRÜŞME TALEBİNDE SAMİMİYSEN ADIMINI ONA GÖRE AT
(Azerbaycan ve Nahcivan arasında bir koridor açılması planı ve ilgili Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bu koridorun oluşmasına izin vermemesine dair soruya) Bu koridorun açılması, açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Paşinyan'ın bir taraftan bunu söylerken bir diğer taraftan da benimle görüşme arzu etmesi herhalde düşündürücüdür. Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsa işte burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz, görüşmeleri yaparız. Nitekim, Gürcistan başbakanıyla da görüşme arzusunu bana iletti, o da bana geldi. İnşallah bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur.
MİÇOTAKİS'E: TÜRKİYE KİMSENİN KAPI KULU DEĞİLDİR
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in göçmenler konusundaki açıklamaları) Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları da biz dürüst bir şekilde karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımlarımızı atarız. Liderler Zirvesi'nde göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz. Türkiye'de bugün göçmen olarak 4.5 milyon insan var. Bunlarla ilgili de bu yükü kaldırmaya çalışan Türkiye, gereken adımların da karşıdan atılmasını bekliyor.
YALANIN DANİSKASI CHP LİDERİ VE SÖZCÜSÜNDE
BAY
Kemal'in dünyası farklı. Dikili bir ağacı yok. Ama yalan mı? Bunda bol. Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları var. Onlar karalama kampanyasını da sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsın, kervan yürüyor. Baktım yine sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği ne. Aman yarabbi yine yalan. "Çiftçi battı" diyor. Ben daha bir gün önce şeker pancarıyla ilgili fiyat açıkladım. Açıkladığım fiyat ne? Yüzde 25 biz şeker pancarına zam yaptık. Çay ve fındıktaki zam enflasyonun çok üzerinde. Yalanın daniskası bunlarda.
YURT SORUNU YOK ABARTMA BAY KEMAL!
YURT
konusunda biz Türkiye'de bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yurt yatırımını yaptık. Şu anda bizim 1 milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Biz bu yurtları yaptık. Bu yurtlar, arkadaşlar; çift yatak, bilemediniz üç yataklı yurtlar olmak üzere biz yurtlarımızı yaptık. Sorun yok, Bay Kemal, abartma! Kredi Yurtlar Kurumu'muzun attığı bu adımlarla da iftihar ediyorum. Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liraydı.. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Bunun yanında artık asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücret seviyesinde bir ücret alıyorlar, bu noktaya geldi. Harçları da biz kaldırdık. Önce bunu onlara sormak lazım.
SEÇİM BARAJINI MECLİSE GÖNDERECEĞİZ
(Seçim barajına ilişkin soruya cevaben)
İnşallah 2023 seçimlerine
girerken çok daha farklı bir şekilde
girelim. Türkiye'nin arzuladığı beklediği
bir sistemi yakalamış olalım. Bu
konuda yaptığımız çalışmayı Meclis
açıldığı anda belli bir noktaya getirip
hiç uzatmadan Meclis'e göndereceğiz.