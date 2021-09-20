FETÖ’nün ev abilerine operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, üniversite okudukları dönemde Fetullahçı Terör Örgütü'nün ev abiliğini yaptıklarına dair beyanlar bulunan bazı şüphelilere yönelik araştırma yapıldı. Bu şekilde tespit edilen 6 şüphelinin halen aktif olarak görevde bulunan emniyet mensupları olduğu tespit edildi. 5'i komiser yardımcısı, 1'i polis memuru olan şüphelilerin cep telefonu hatlarına ilişkin HTS incelemesi yapıldı.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATLILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli polislerin, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şahıslarla yoğun şekilde irtibatlı oldukları belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sabah erken saatlerde 6 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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