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Giriş Tarihi: 20.9.2021 14:01 Son Güncelleme: 20.9.2021 14:05

Kremlin, Başkan Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı

AA
Kremlin, Başkan Erdoğan’ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, Başkan Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyareti ile ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, "İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var." dedi.

Peskov, iki liderin görüşmede Suriye ve diğer bölgesel sorunları da ele alacağını ifade etti.

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Kremlin, Başkan Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı
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