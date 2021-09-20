Oğlunu öldürenin babasını öldürmüştü! 25 yıl kesinleşmiş cezası olan adam yakalandı

Üsküdar Çengelköy'de 2005 Ağustos ayında okul önünde oğlunu öldüren Seçkin K.'dan intikam almak için Seçkin K.'nın evini basıp babası Dursun K.'yi başından vurarak öldüren Hüseyin Sancaktutan o dönem yakalanarak 14 yıl hapis cezası aldı. 2019 yılında açık cezaevine geçen Sancaktutan açık cezaevinden kaçarak firar etti. 2 yıldır her yerde aranan şüpheli Hüseyin Sancaktutan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde dün Üsküdar'da babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan şahıslar Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Hüseyin Sancaktutan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca şüpheli Sancaktutan'ın kasten adam öldürme suçundan suç kaydının bulunduğu belirtildi. Hüseyin Sancaktutan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.