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Giriş Tarihi: 20.9.2021 13:32

Oğlunu öldürenin babasını öldürmüştü! 25 yıl kesinleşmiş cezası olan adam yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oğlunu öldürenin babasını öldürmüştü! 25 yıl kesinleşmiş cezası olan adam yakalandı

İstanbul Üsküdar’da 2005 yılında oğlunu okul önünde öldüren Seçkin K.’dan intikam almak için evini basarak babası Dursun K.’yı öldüren ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Hüseyin Sancaktutan dün Üsküdar’da Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince  yakalandı.

Üsküdar Çengelköy'de 2005 Ağustos ayında okul önünde oğlunu öldüren Seçkin K.'dan intikam almak için Seçkin K.'nın evini basıp babası Dursun K.'yi başından vurarak öldüren Hüseyin Sancaktutan o dönem yakalanarak 14 yıl hapis cezası aldı. 2019 yılında açık cezaevine geçen Sancaktutan açık cezaevinden kaçarak firar etti. 2 yıldır her yerde aranan şüpheli Hüseyin Sancaktutan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde dün Üsküdar'da babasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Aranan şahıslar Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Hüseyin Sancaktutan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca şüpheli Sancaktutan'ın kasten adam öldürme suçundan suç kaydının bulunduğu belirtildi. Hüseyin Sancaktutan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Oğlunu öldürenin babasını öldürmüştü! 25 yıl kesinleşmiş cezası olan adam yakalandı
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