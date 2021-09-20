OGM, kullandığı yüksek teknolojileri TEKNOFEST’e taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem atfettiği ve her yıl iştirak ettiği Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali, bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Orman Genel Müdürlüğü de Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesinde önemli bir yeri olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yerini alacak.

'RÜZGAR SİMÜLASYONU' İLK KEZ TEKNOFEST'TE SERGİLENECEK

OGM, 81 ilden vatandaşlar katılım sağlayacağı festivalde, kendi bünyesinde kullandığı teknolojik araçları sergileyecek. Yüksek teknolojiyi kullanan nadir kamu kurumlardan olan OGM, festivalde orman yangınlarında kullandığı İHA (Bayraktar), komuta helikopterleri, arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi (Arvento) ve Yangın-Cell gibi sahip olduğu teknolojileri vatandaşlarla buluşturacak. Bu yıl geliştirilen ve depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden 'deprem simülasyonu' ile rüzgârların etkisini gösteren ''rüzgâr simülasyonu'' OGM tarafından ilk defa festivalde gösterilecek. Orman yangınları için kullanılan yerli üretim insansız hava aracı Bayraktar'ı sergileyecek olan OGM ayrıca, komuta helikopterleri (Bell-429), arazözler, su tankerleri, insansız kuleler, karar destek sistemi, araç takip sistemi, Yangın-Cell gibi teknolojileri meraklılarıyla buluşturacak.

İHA GÖRÜNTÜLERİ CANLI OLARAK İZLETİLECEK

Festivale katılanlara anlık olarak İHA'lardan ve kule kameralarından gelen görüntülerin nasıl takip edildiği, araçların yangın mahalline nasıl sevk edildiği ve koordinasyonun nasıl sağlandığını canlı olarak izletilecek. Türkiye'de ilk örneği olan ve OGM'nin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri anlık olarak takip edildiğini, raporlandığını ve denetlendiğini gösteren yerli yazılıma sahip Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) de ana ekran ve mobil uygulamaları üzerinden sergilenecek. Ayrıca dünyada örneği olmayan ve bu yıl geliştirilen, depremlerin ormanlara olan etkilerini simüle eden ''deprem simülasyonu'' ve rüzgarların ormanlar üzerinde etkisini simüle eden ''rüzgâr simülasyonu'' ilk defa sergilenecek.