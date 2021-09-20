Önce ‘ihanet’ Sonra ‘nimet’ dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, 16 Eylül'de yapılan İBB Meclisinin 3'üncü bileşiminde Ümraniye- Ataşehir- Göztepe, Mahmutbey-Bahçeşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro projeleri için toplam 655 milyon Euro, KDV ve sigorta primi tutarında borçlanmada talebinde bulundu. Meclis İBB Başkanına istediği borçlanmayı verdi.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumartesi günü Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı'nda yaptığı incelemede, "Metro gibi büyük çaplı projelerin yapımı ve imalatının, öz kaynaktan ziyade uzun vadeli borçlanmalarla mümkün olduğunu herkesin bilir" ifadelerini kullandı.

Ancak yapımı 2017 yılında başlayan hat için İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde İBB meclisinden istenen borçlanma yetkisine CHP grubuyla birlikte 'hayır' oyu verdiği ortaya çıktı.



Seçim döneminde "Borçlanma İstanbul'a ihanettir', 'Kentin öz kaynak gelirlerini yüzde 50 artıracağız', 'İstanbul nimet nimet' yorumları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra daha önce öz kaynaklarla yapılan otobüs alımları, raylı hizmetler ve metro projeleri gibi ulaşım araçlarını dış borçlanmayla alması tepki çekti.



'CHP VE İMAMOĞLU 'HAYIR' DEMİŞTİ'

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, borçlanmalarla ilgili söz alarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun borçlanma taleplerinin 8 aydır engellendiği yönündeki sözlerine değinerek, "Bugün 3 metro için borçlanma tekliflerini geçireceğiz. Bu borçlanmalar bize temmuz toplantısında gündem olarak getirildi. Ağustos'ta meclis toplanmadı, bu ay karara bağlıyoruz. İstanbullular, gerek İBB yetkililerinden gerek CHP yetkililerinden bu konudan 'engelleniyoruz' diye bir ifade duyarlarsa bilsinler ki yalan söylüyorlar. Hakikatin engellemek üzerine değil, iş yapma üzerine kurulması gerekir. AK Parti olarak ne vicdanımız, ne siyasetimiz olarak siyasi varlığını millete hizmet olarak adamış bir siyasi hareket olarak İstanbullulara yapılacak hizmeti bırakın engellemeyi en hızlı şekilde yapılmasını için çalışırız. Şu anda İstanbul'un her tarafında aynı anda 10 metro yapıyoruz diyenlere sesleniyorum; bu metrolar bu meclisten geçerken CHP ve o zaman o grubun içinde var olan İBB Başkanı 'hayır' demişti. Bunu aziz İstanbulluların vicdanına havale ediyorum" dedi.

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