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Giriş Tarihi: 20.9.2021 17:09

PKK’ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarla PKK darbe almaya devam ediyor.

Bitlis merkez ilçe kırsalında Jandarma Özel Harekat birimlerince tespit edilen 4 kişilik PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan J-SİHA destekli hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen Eren operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam ediyor.

Eren-11 operasyonları kapsamında Bitlis merkez ilçe kırsalında Bitlis Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat birimlerince tespit edilen 4 kişilik PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan J-SİHA destekli hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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PKK’ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi
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