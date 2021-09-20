PKK’ya bir darbe daha! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis merkez ilçe kırsalında Jandarma Özel Harekat birimlerince tespit edilen 4 kişilik PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan J-SİHA destekli hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen Eren operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya darbe vurulmaya devam ediyor.
Eren-11 operasyonları kapsamında Bitlis merkez ilçe kırsalında Bitlis Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat birimlerince tespit edilen 4 kişilik PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan J-SİHA destekli hava harekatıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi.