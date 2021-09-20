TEKNOFEST için nefesler tutuldu: Bu saatlerde İstanbul Boğazı’nda uçacaklar!

Yaklaşık 450 bin metrekarelik festival alanına salgın koşulları ve açık hava şartları göz önünde bulundurularak en fazla 100 bin kişi alınacak. Stant ve yarışma alanları salgın önlemlerine göre hazırlanırken maske takmamakta ısrar edenler etkinlik alanı dışına çıkartılacak. Festival alanının kapalı bölümleri günlük olarak havalandırılacak ve temizlenecek.