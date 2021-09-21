14 yaşındaki Tuana'dan haber alınamıyor! "Kızım kaçacağını düşünmüyorum"



'KAÇMASINI GEREKTİREN HİÇBİR SORUNU YOKTU'

Kızı evden çıkarken üzerinde siyah kargo tipi pantolon, üzerinde askılı tişört bulunduğunu dile getiren Müzeyyen Küçük, "Kızımın saçları kırmızı renkte ve başında bandanası vardı. Tuana'nın sağ bileğinin iç kısmında ise dört yapraklı yonca dövmesi var. Yaklaşık 1.65 boylarında ve 52 kilo ağırlığında. Kızımın evden kaçmasını gerektiren bir sorunu yoktu. Defalarca aradım ama telefonu kapalı. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Görenlerin Allah rızası için polise ihbarda bulunmasını istiyorum" dedi.