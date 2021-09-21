Bakan Gül: Aynı konuda farklı karar, en aza inecek

ADALET Bölge Değerlendirme Toplantılarının 11'incisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla Bursa
'da düzenlendi. Toplantıya, HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci
, 1. Daire Başkanı Halil Koç
, üyeler Cumhur Şahin
ve İbrahim Kolcu
, Bursa Cumhuriyet
Başsavcısı Gökhan Şen
ile hâkim ve savcılar katıldı. Bakan Gül, makul sürede adil kararı veren bir yargısal işleyişin, milletin yargıdan beklentisi olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: "Vatandaşın adalete erişiminde işini kolay kılmak başlıca önceliğimizdir. Önemli reformlar yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki, her reform iyi ve doğru uygulamayla hayat bulur." Gül, önümüzdeki dönemde istinaf incelemesi ile ilgili bazı değişiklikler yapmayı planladıklarına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: "Duruşma işlemlerinin kısaltılmasına ve kolaylaştırılmasına yönelik değişiklik önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. İstinaf kanun
yolunda, aynı konularda karar farklılıklarını en aza indirmek için yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılmasını planlıyoruz" dedi.