Balıkesir’de CHP’de istifa depremi! Gizemli istifalar sır gibi saklanıyor

"AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

İlk gelen istifa haberinin ardından Sabah muhabirinin telefonla ulaştığı Balya İlçe Başkanı Gülizar Yıldız, istifası hakkında bilgi vermezken, kısa bir süre sonra detaylı bir açıklama yapacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere, CHP İlçe Başkanı Selim Panç ile ilçe teşkilatında 10 yıl sekreterlik görevi yürüten Burcu Algan arasında kriz yaşanmış ve Panç, yönetim kuruluna dahi danışmadan Burcu Algan'ı görevden almıştı. Bu olay üzerine ise Bandırma gençlik kolları başkan ve teşkilatı topluca istifa etmişti.