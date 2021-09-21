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Giriş Tarihi: 21.9.2021

Baykal’ın kızından CHP’ye sert tepki

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Baykal’ın kızından CHP’ye sert tepki
CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün skandal açıklamalarına eski genel başkan Deniz Baykal'ın kızından sert tepki geldi. Biyokimya Profesörü ve TIP doktoru Aslı Baykal, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" diyen Çeviköz'e yanıt verdi. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Mavi Vatan emperyalizm değil, hakkına, hukukuna Akdeniz'de sahip çıkmak. 'Buralar da vatandır' demek. Yunanistan'ın bu kadar saldırgan olduğu, hukukumuza el attığı bir ortamda Mavi Vatan söylemini düşmanlık yaratıcı, saldırganlık gibi sunmak ana muhalefet için olacak iş değil."
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Baykal’ın kızından CHP’ye sert tepki
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