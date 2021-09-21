Belediyeye şikayet var, ilgilenen yok!

CHP'li Hopa belediyesinin çöplerini atmak için kullandığı bu alan kısa sürede kokular yayarak Arhavi-Hopa arası yolu çekilmez hale getirdi. Sıcak havalarda kokunun daha çok yayıldığını dile getiren Hopa sakinleri, CHP'li belediyenin çöplüğüne acilen el atılmasını istiyor. Gürcistan'a sınır olan Hopa'dan geçen uzun yol ve TIR şoförleri durumdan oldukça mustarip kalıyor.

Çevredeki köy ve mahallelerde yaşayıp kokudan rahatsız olan bölge halkından ise yetkililere çağrıda bulunduklarını, fakat CHP'li belediye tarafından hiçbir düzeltilme yapılmadığı öğrenildi.

SAĞLIK AÇISINDAN KÖTÜ DURUMDA

Hopa'ya iş için geldiğini ve kokudan oldukça rahatsız olduğunu dile getiren Hüseyin Karadağ isimli vatandaş "Ben buralı değilim ama yoğun bir çöp kokusu geliyor. Çöp kokusundan rahatsız oluyoruz" derken, Sebahattin Gümüşkaya isimli bir başka vatandaş ise kokudan çok rahatsız olduklarını ve çöp dökülen bölgenin sağlık açısından da tehlike arz ettiğini dile getirdi. Gümüşkaya "Kokudan rahatsız oluyoruz. Gidip gelemiyoruz. Geçerken rahatsız oluyoruz. Bir çöp arıtma tesisi kurulması lazım. Sağlık açısından çok kötü bir durumda orası. Arabanın içerisinde bile geçemiyoruz. Oradan yetkililerde geçiyor, devlet adamları da geçiyor. Bu kokuyu sadece biz almıyoruz, onlar da alıyor" dedi.

'BELEDİYEYE ŞİKAYET VAR, İLGİLENEN YOK!'

Kokulardan şikâyette bulunduklarını fakat kimsenin herhangi bir şey yapmadığını belirten Çetin Koyuncu da "Rahatsız oluyoruz tabi ki. Sadece ben değil herkes rahatsız oluyor. Bu konuda şikayette de bulunuldu ama ilgilenen yok. Yol boyunca koku oluyor. Araçla geçerken rahatsız oluyoruz. Çok etkileniyoruz. Çöp oraya ulu orta boşaltılıyor. Tamam çöpü boşalttın, üstünü ört o zaman. Toprakla üstü örtülse belki koku gider. Daha önce yukardaydı, sel geldi aşağıya indirdi, o daha ayrı bir rezillik" ifadelerini kullandı.

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA / SABAH