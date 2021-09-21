CHP’li Cemal Emir’den skandal sözler! Hem Başkan Erdoğan’ı hem AK Partilileri böyle tehdit etti

İşte CHP'li Cemal Emir'in o skandal açıklamaları:

CHP'li Başkandan küstah sözler "Bu ceberut adamı göndereceğiz, köklerini kazıyacağız" | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'A "CEBERUT" DEDİ

Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" dedi.

"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"

Emir, "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.