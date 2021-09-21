CHP’li Cemal Emir’den skandal sözler! Hem Başkan Erdoğan’ı hem AK Partilileri böyle tehdit etti

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir katıldığı programda küstah cümleler sarf etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Partilileri hedef alan CHP'li Emir, 'Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız.' ifadelerini kullandı.
İşte CHP'li Cemal Emir'in o skandal açıklamaları:
CHP'li Başkandan küstah sözler "Bu ceberut adamı göndereceğiz, köklerini kazıyacağız" | Video
BAŞKAN ERDOĞAN'A "CEBERUT" DEDİ
Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" dedi.
"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"
Emir, "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.
"YILDIRACAĞIZ SUSTURACAĞIZ"
Sözlerini "Kimler korkacaksa korksun" diyerek sürdüren Emir, parti sloganlarının "Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız" olduğunu söyleyip Erdoğan destekçilerini hedef alarak "Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" şeklinde konuştu.