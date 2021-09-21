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Giriş Tarihi: 21.9.2021 16:10 Son Güncelleme: 21.9.2021 16:56

CHP'li Cemal Emir'den skandal sözler! Hem Başkan Erdoğan'ı hem AK Partilileri böyle tehdit etti

CHP’li Cemal Emir’den skandal sözler! Hem Başkan Erdoğan’ı hem AK Partilileri böyle tehdit etti

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, partisinin programında yaptığı konuşmada küstah cümleler sarf etti. Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de AK Partilileri tehdit eden Emir, 'Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız.' ifadelerini kullandı.

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir katıldığı programda küstah cümleler sarf etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Partilileri hedef alan CHP'li Emir, 'Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız.' ifadelerini kullandı.

İşte CHP'li Cemal Emir'in o skandal açıklamaları:

CHP'li Başkandan küstah sözler "Bu ceberut adamı göndereceğiz, köklerini kazıyacağız" | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'A "CEBERUT" DEDİ
Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" dedi.

"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"
Emir, "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

"YILDIRACAĞIZ SUSTURACAĞIZ"
Sözlerini "Kimler korkacaksa korksun" diyerek sürdüren Emir, parti sloganlarının "Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız" olduğunu söyleyip Erdoğan destekçilerini hedef alarak "Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" şeklinde konuştu.

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CHP'li Cemal Emir'den skandal sözler! Hem Başkan Erdoğan'ı hem AK Partilileri böyle tehdit etti
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