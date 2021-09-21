Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li ve Moldovalı mevkidaşları ile görüştü
Giriş Tarihi: 22.9.2021 01:52 Son Güncelleme: 22.9.2021 01:53

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li ve Moldovalı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li ve Moldovalı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 76'ncı Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile görüştü.

PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

"ABD'YLE DİYALOĞUMUZU HER DÜZEYDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında "Mevkidaşım Blinken'la Afganistan, Suriye ve Kafkasya'daki son gelişmeleri değerlendirdik. Bölgesel konularda ve ortak işbirliği alanlarında ABD'yle diyaloğumuzu her düzeyde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li ve Moldovalı mevkidaşları ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA