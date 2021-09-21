Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li ve Moldovalı mevkidaşları ile görüştü

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile görüştü.
PEŞ PEŞE KRİTİK TEMASLAR
Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
"ABD'YLE DİYALOĞUMUZU HER DÜZEYDE SÜRDÜRECEĞİZ"
Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında "Mevkidaşım Blinken'la Afganistan, Suriye ve Kafkasya'daki son gelişmeleri değerlendirdik. Bölgesel konularda ve ortak işbirliği alanlarında ABD'yle diyaloğumuzu her düzeyde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.