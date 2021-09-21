Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li ve Moldovalı mevkidaşları ile görüştü

"ABD'YLE DİYALOĞUMUZU HER DÜZEYDE SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili paylaştığı mesajında "Mevkidaşım Blinken'la Afganistan, Suriye ve Kafkasya'daki son gelişmeleri değerlendirdik. Bölgesel konularda ve ortak işbirliği alanlarında ABD'yle diyaloğumuzu her düzeyde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.