HDP’den tokat gibi yanıt

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, kendisi için hazırlanan bir belgeselde terörle olan bağını şimdiye kadar görmezden gelip ittifak kurduğu HDP'ye sıcak mesajlar gönderdi. Terör sorununu dile getirmeyip Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi ise Kürt halkının asli temsilcisi olarak ilan etti. Kılıçdaroğlu bu mesajlarıyla ittifakta tutmaya çalıştığı HDP'ye yeşil ışık yaktı.
SKANDAL AÇIKLAMA
Ancak Kılıçdaroğlu, HDP'den beklediği karşılığı bulamadı. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
, Kılıçdaroğlu'nun çözümün adresi olarak HDP'yi göstermesine skandal bir açıklama ile yanıt verdi. Çözümün adresi olarak terör elebaşı Abdullah Öcalan
'ı işaret eden Temelli, "Çözümün adresi ve asli muhatabı İmralı'dır" ifadesini kullandı. Temelli'nin tepki çeken açıklamasına karşılık CHP'den ise bir yanıt gelmedi.
'KILIÇDAROĞLU, İMRALI'DAN DAVET Mİ BEKLİYOR'
Kılıçdaroğlu ve Temelli'nin açıklamalarına siyasilerden tepki yağdı:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
HDP, Kandil'e sırtını yaslamakla,
İmralı'ya iradesini
teslim etmekle siyasi
parti olmadığını defalarca
gösterdi. Hiçbir milli meselede
Türkiye'nin yanında olmadılar.
Biz, HDP'nin bu tavrını eleştirirken
Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakları
dolayısıyla her zamanki
gibi sessiz kalmanın yanında
bir de sahip çıktı. Kılıçdaroğlu'nun
"HDP ile
çözeriz" sözleri üzerine,
HDP "Bizle değil Öcalan'la,
İmralı ile çözebilirsin"
diye adres gösterdi.
Utanması gereken HDP'den
önce Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
Kılıçdaroğlu HDP'nin iradesi
olmadığını anlaması için
İmralı'dan davet mi
bekliyor? Kılıçdaroğlu,
cevabını
almıştır. HDP
artık siyasetin
değil, hukukun
konusudur.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan:
Kaset ile
gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
söylemleri ile maalesef
terörle iltisaklı siyasi
partileri meşrulaştırma
gayreti içinde olduğunu
göstermiştir. Türkiye'de
esas mesele Kürt
meselesi değildir, terör
meseledir. PKK terör örgütü
binlerce vatandaşımızı katletti.
Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı
bölgeler başta olmak üzere ağır
bedeller ödetti. Tüm bunlara kayıtsız
kalan şehit cenazeleri değil de
PKK cenazelerini takip eden
CHP yöneticisi ve Genel
Başkanı'nın elbette bu
ülkede PKK sorunu ile
ilgili herhangi bir söz söylememesi
manidardır.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:
Sezai Temelli
daha önce de Anadolu'nun vatan
topraklarını vaat edilmiş topraklar
olarak ifade etmişti. Bu söylemler
iki partinin işbirliklerinin ifadesidir.
CHP-HDP birbirlerine ayak verip
cilveleşiyor. İki partinin de birbirlerinden
farkları yok. Türkiye'de
Kürt sorunu değil terör sorunu var.
Terör sorununa ilişkin ise CHP ve
HDP'nin söyledikleri bir şey yok.