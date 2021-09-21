İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atlamıştır





"TÜRKİYE'NİN AFETLE MÜCADELESİ 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR"

Türkiye'nin afetle mücadelesinin 3 aşamadan oluştuğunu aktaran Soylu, "Türkiye'nin gücü, koordinasyon kabiliyeti çok üst bir noktaya gelmiştir. AFAD'ın da burada koyduğu başarılı koordinasyon, ortaya koyduğu süreç hepimizin göğsünü kabartmaktadır. Dünyanın bu konudaki en iyi işini yapan kurumu olana kadar, herkes tarafından da bu kabul edilene kadar hep birlikte hem AFAD'ımız, hem İl Özel İdaremiz, hem diğer birimlerimizin tamamı buna devam edecektir. Bugün Türkiye'nin afet yönetimi; afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme olarak üç aşamada ele alınmaktadır. Her bir aşama için ayrı planlar, stratejiler, ayrı stratejik ortaklar kullanılan bütüncül bir süreç yönetilmektedir. Afet öncesi için 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı', afet anı müdahale için 'Türkiye Afet Müdahale Planı', afet sonrası için de 'Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı.' Bunun da hazırlık sürecini devam ettiriyoruz. Pratik olarak da zaten sahada uygulamaları mevcuttur" diye konuştu.



"HER İLİN KENDİNE AİT ÇEŞİTLİ RİSKLERİ VAR"

Şehirlerin kendilerine özel afet planlarını hazırladıklarını ifade eden Soylu, "Her ilin kendine ait çeşitli riskleri var. Bütün bunlarla ilgili geçen yıl bir milat yaptık ve biz bu işi iki yılda bitireceğiz dedik. İlk önce pilot 6 il seçtik. Üniversitelerimizden şehrin tüm paydaşlarına kadar bir araya gelindi. Valiliğin koordinasyonunda, üniversitelerin moderatörlüğünde tüm illerde 'İl Risk Azaltma Planı' yapılıyor. Bu yıl şu an için toplam biten sayısı 18. Bu yılın içerisinde 81 ilimizi de tamamlamış olacağız" dedi.