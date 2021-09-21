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Giriş Tarihi: 21.9.2021 19:47

Iğdır'da çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler

Iğdır’da çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler

Iğdır'da aralarında husumet bulunan iki grup, çayevi önünde birbirlerine sandalye ve masalarla saldırdı. Kavgada yaralanan 5 kişi ile birlikte toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Iğdır merkez Söğütlü Kahvelerde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen gruplar, Sögütlü Kahveler bölgesinde karşılaştı. Karşılıklı hakaretlerde bulunan taraflar daha sonra çayevindeki masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdı. Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişi hastanede yapılan tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli de polis tarafından yakalandı.

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Iğdır'da çayevi önünde masa ve sandalyelerle birbirlerine girdiler
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