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Giriş Tarihi: 21.9.2021 19:11

İletişim Başkanı Altun: Ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım

İletişim Başkanı Altun: Ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım

FETÖ'nün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nin Türkiye aleyhine açtığı davanın kazanıldığını duyuran Mustafa Doğan İnal, "Ülkemizi için hayırlı olsun" dedi. İnal'ın yaptığı paylaşıma yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Bu, ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Avukat Mustafa Doğan İnal, FETÖ'nün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nin Türkiye aleyhine açtığı davayı kazandıklarını duyurdu. İnal konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "LEXİST olarak güzel bir haber vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti avukatı olarak,Fetö'nün yayın organı zaman gazetesinin ülkemiz aleyhine vaşington da açtığı,ilk olma özelliğini taşıyan tahkim yatırım (ICSID)) davasını kazandık.Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.

"ÜLKEMİZİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

İnal'ın yaptığı paylışıma yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Bu, ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz…" ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Altun: Ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım
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