İletişim Başkanı Altun: Ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım

Avukat Mustafa Doğan İnal, FETÖ'nün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nin Türkiye aleyhine açtığı davayı kazandıklarını duyurdu. İnal konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "LEXİST olarak güzel bir haber vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti avukatı olarak,Fetö'nün yayın organı zaman gazetesinin ülkemiz aleyhine vaşington da açtığı,ilk olma özelliğini taşıyan tahkim yatırım (ICSID)) davasını kazandık.Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.
"ÜLKEMİZİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM"
İnal'ın yaptığı paylışıma yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Bu, ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz…" ifadelerini kullandı.