İletişim Başkanı Altun: Ülkemizin terörle mücadelesinde önemli bir adım

Avukat Mustafa Doğan İnal, FETÖ'nün yayın organı olan Zaman Gazetesi'nin Türkiye aleyhine açtığı davayı kazandıklarını duyurdu. İnal konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "LEXİST olarak güzel bir haber vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti avukatı olarak,Fetö'nün yayın organı zaman gazetesinin ülkemiz aleyhine vaşington da açtığı,ilk olma özelliğini taşıyan tahkim yatırım (ICSID)) davasını kazandık.Ülkemiz için hayırlı olsun." dedi.