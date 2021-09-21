İşkence suçu ihbarları gerçeği yansıtmıyor! En fazla memnuniyet Ankara, İstanbul ve Eskişehir’den

Darp suçu iddiasıyla yapılan 778 başvuruda bin 770 personel hakkında işlem yapılırken, bunlardan suçu sabit görülen 130 personele disiplin cezası verildi. Ayrıca, işkence suçu iddiasıyla komisyona bugüne kadar 29 başvuru gerçekleştirildi ancak yapılan araştırmalar sonucunda işlem yapılan 88 personel hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından kolluk şikayet sisteminin daha etkili ve hızlı şekilde işlemesi, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili başvuruların bir merkezde kayıt altına alınabilmesi için 20 Eylül 2019 tarihinde Kolluk Gözetim Komisyonu kuruldu. Vatandaşların komisyona daha rahat başvuru yapabilmesi için de bin 7 kolluk ihbar bürosu oluşturuldu. Oluşturulan bu bürolara Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli hakkında geçen yıl 42 bin 501, bu yıl 39 bin 707 olmak üzere toplam 82 bin 208 başvuru yapıldı.

28 BİN 943 DOSYADA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Komisyona yapılan başvurulardan 53 bin 265 dosyada isimleri geçen personel hakkındaki idari işler tamamlanırken, 39 bin 614 personel hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, 43 bin 893 personel hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapıldı, muhtelif araştırma, ön inceleme ve disiplin cezası kararları verildi. 28 bin 943 dosyada isimleri yer alan personel hakkındaki soruşturma işlemleri ise halen devam ediyor.

KUSURU TESPİT EDİLEN PERSONELE YAPTIRIM UYGULANIYOR



Komisyona iletilen ihbar ve şikayetlerde kolluk personelinin görevi ihmali, görevi kötüye kullanması, mesleğe yakışmayan davranışta bulunması, personelin hitap ve davranışlarındaki olumsuzluklar ile hakaret iddiaları en çok yapılan başvuru konuları arasında yer alıyor. Komisyon, öldürme suçu iddiasıyla yapılan 12 başvuruda, 31 personel hakkında işlem yaparken suçu sabit görülen 1 personele disiplin cezası verildi. Kasten yaralama suçu iddiasıyla yapılan 692 başvuruda, bin 200 personel hakkında işlem yapıldı. Buna ilişkin, suçu sabit görülen 162 personele disiplin cezası verildi. Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu iddiasıyla yapılan 272 başvuruda, 763 personel hakkında işlem yapılırken suçu sabit görülen 39 personele disiplin cezası uygulandı.

DARP SUÇU NEDENİYLE 130 PERSONELA CEZA VERİLDİ



Darp suçu iddiasıyla yapılan 778 başvuruda ise bin 770 personel hakkında işlem yapıldı. Bunlardan suçu sabit görülen 130 personele disiplin cezası verildi. Kötü muamele suçu iddiasıyla yapılan 656 başvuruda, 1.453 personel hakkında işlem yapıldı ve bunlardan suçu sabit görülen 104 personele disiplin cezası verildi.

İŞKENCE SUÇU İHBARLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR



Kolluk Gözetim Komisyonuna işkence suçu iddiasıyla ilgili başvurular da yapılıyor. Komisyona bu yönde 29 başvuru gerçekleşti. Yapılan araştırmalar sonucunda işlem yapılan 88 personel hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı görüldü.

KOMİSYONA 2 BİN 721 MEMNUNİYET BİLDİRİMİ GELDİ



Kolluk personelinin hizmetlerine yönelik memnuniyet bildirimlerinde ise en çok; başvuruların kısa sürede çözülme kavuşturulması, personelin vatandaşa ilgisi, hırsızlık olaylarının aydınlatılıp çalınan eşyaların bulunması, yolda kalan sürücülere yapılan yardımlar ile trafik kazalarında ekiplerin özverili çalışmalarına dair konular yer aldı. Merkezi Kayıt Sisteminin, "Memnuniyet Bildirimleri Modülünün" hizmete alındığı 27.11.2020 tarihinden bugüne kadar kolluk personeli hakkında toplam 2 bin 721 memnuniyet bildirimi komisyona ulaştı.

VATANDAŞLAR ANKARA, İSTANBUL VE ESKİŞEHİR İLLERİNDEN MEMNUN



Türkiye genelinde kolluk personeli hakkında en çok ihbar ve şikâyet İstanbul, İzmir ve Antalya'dan, en az ihbar ve şikâyet ise Yozgat, Bayburt ve Uşak illerinden yapıldı. En çok memnuniyet bildirimi Ankara, İstanbul ve Eskişehir'den, en az memnuniyet bildirimi ise Rize, Şırnak ve Uşak illerinden geldi.

EN FAZLA BAŞVURUYU ÜNİVERSİTE MEZUNLARI YAPTI



Kolluk personeli hakkında komisyona yapılan başvuruların en fazla 21-30 yaş aralığındaki vatandaşlardan geldiği görüldü. Başvuruların yüzde 79'u erkeklerden yüzde 21'i ise kadınlardan gelirken, eğitim bakımından en fazla başvuru ise üniversite mezunlarından geldi.