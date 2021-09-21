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Giriş Tarihi: 21.9.2021

Lider eşlerine Afrika kitabı

Lider eşlerine Afrika kitabı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ekim başında Turkuvaz Kitap'tan piyasaya çıkacak "Afrika Seyahatlerim" kitabının tanıtımını Türkevi'nde düzenlenecek programla yaptı. Programa BM zirvesine katılacak ülke liderlerinin eşleri, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şefleri katıldı. Erdoğan kitapta, 2014-2020 yıllarında 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdikleri seyahatlere ilişkin anılarına yer verdi. Tanitim sonrası davetlilere dağtılan kitabın tüm telif geliri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara ulaşacak.
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Lider eşlerine Afrika kitabı
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