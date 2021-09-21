Lider eşlerine Afrika kitabı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, ekim başında Turkuvaz Kitap
'tan piyasaya çıkacak "Afrika
Seyahatlerim" kitabının tanıtımını Türkevi
'nde düzenlenecek programla yaptı. Programa BM
zirvesine katılacak ülke liderlerinin eşleri, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şefleri katıldı. Erdoğan kitapta, 2014-2020 yıllarında 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdikleri seyahatlere ilişkin anılarına yer verdi. Tanitim sonrası davetlilere dağtılan kitabın tüm telif geliri, Afrika El Sanatları Pazarı ve
Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara ulaşacak.