Mahkemeden skandal beraat kararı! Yargıtay’ı hiçe sayıp FETÖ’cüyü serbest bıraktılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Serkan K. önce açığa alındı, daha sonra da sözleşmesi yenilenmedi. Hakkında FETÖ örgüt üyeliğinden dava açılan Serkan K. İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Son duruşmada savcı Musa Eriş esas hakkındaki mütaalasını verdi. Savcı mütaalasında, örgüt üyeleri tarafından "cemaat" ya da "hizmet hareketi" olarak tanımlanan, Fettullah Gülen'in kurucusu ve yöneticisi olduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasının yurt içinde ve dışında faaliyete geçirilen eğitim kurumları aracılığıyla ve düzenlenen sohbet toplantıları ile örgüte üye kazandırıldığını belirtti. Üyelerden 'himmet' adı altında toplanan ekonomik varlıklarla finans kaynağı oluşturulduğu, kendi içinde sıkı bir hiyerarşik bağ bulunan ve ByLock gibi haberleşme programlarını da kullanmak suretiyle gizlilik sağlayarak hücre tipi bir yapılanmaya giden örgütün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni değiştirme gayesiyle "adliye, mülkiye, harbiye" dahil olmak üzere devletin hemen hemen tüm kurumlarına çok sayıda üye yerleştirildiği vurgulandı. Örgütün devletin yasal silahlı güçleri içindeki üyelerini kullanarak 15 Temmuz 2016'da anayasal düzeni değiştirmeye yönelik darbe girişimi gerçekleştirdiğini belirten savcı Eriş, darbe girişiminin örgütle bağlantılı olduğuna ilişkin delillerin bulunduğu ve bu hususun yargı kararları ile sabit olduğunu mütalaasında ifade etti.