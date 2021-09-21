Mahkemeden skandal beraat kararı! Yargıtay’ı hiçe sayıp FETÖ’cüyü serbest bıraktılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Serkan K. önce açığa alındı, daha sonra da sözleşmesi yenilenmedi. Hakkında FETÖ örgüt üyeliğinden dava açılan Serkan K. İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Son duruşmada savcı Musa Eriş esas hakkındaki mütaalasını verdi. Savcı mütaalasında, örgüt üyeleri tarafından "cemaat" ya da "hizmet hareketi" olarak tanımlanan, Fettullah Gülen'in kurucusu ve yöneticisi olduğu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasının yurt içinde ve dışında faaliyete geçirilen eğitim kurumları aracılığıyla ve düzenlenen sohbet toplantıları ile örgüte üye kazandırıldığını belirtti. Üyelerden 'himmet' adı altında toplanan ekonomik varlıklarla finans kaynağı oluşturulduğu, kendi içinde sıkı bir hiyerarşik bağ bulunan ve ByLock gibi haberleşme programlarını da kullanmak suretiyle gizlilik sağlayarak hücre tipi bir yapılanmaya giden örgütün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni değiştirme gayesiyle "adliye, mülkiye, harbiye" dahil olmak üzere devletin hemen hemen tüm kurumlarına çok sayıda üye yerleştirildiği vurgulandı. Örgütün devletin yasal silahlı güçleri içindeki üyelerini kullanarak 15 Temmuz 2016'da anayasal düzeni değiştirmeye yönelik darbe girişimi gerçekleştirdiğini belirten savcı Eriş, darbe girişiminin örgütle bağlantılı olduğuna ilişkin delillerin bulunduğu ve bu hususun yargı kararları ile sabit olduğunu mütalaasında ifade etti.
12 FARKLI GÜNDE BİR ÇOK KEZ ARANDI, İMAMLA GÖRÜŞTÜ
Sanık Serkan K.'nın Muş'ta görev yaparken ankesörlü sabit hattan 16 Kasım 2012'de hakkında aynı suçtan dolayı soruşturma yürütülen Astsubay Serdar G. ile, 11 Mart 2013'te FETÖ'den yargılanan Astsubay Hasan Ç. İle, Astsubay Ahmet R., sözleşmeli er adayı Ferit T. ile ardışık olarak arandığı belirlendi. Yine sabit hattan 20 Ekim 2012'de Astsubay Serdar E., Serdar Ü., Fatih Sultan Mehmet Ş., Aykut Doğukan A., Hikmet İ. ile ardışık olarak arandığı anlaşıldı. Muş ve Ankara'daki sabit hatlardan 07 Ekim 2012 ve 29 Eylül 2016 tarihleri arasında 12 farklı günde birçok kez arandığı tespit edildi. Bu aramalardan sonra rastgele kayıtsız numaraların arandığı ve bu şekilde örgütsel şifreleme yöntemi olduğu değerlendirildi. Sanık ile ardışık olarak aranan tanık Serdar G.'nin beyanında "Sanık Serkan K.'yi tanımıyorum. Ancak Serkan K. askeri mahrem imamla görüştü" şeklinde ifade verdi.
KARAR TEPKİ ÇEKTİ
Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararında örgüt mahrem imamlarının ve diğer FETÖ üyelerinin beyanlarına göre sabit hatlardan haberleşme yönteminin örgüt tarafından asker mensuplarla iletişim için kullanılan bir yöntem olduğunun anlaşıldığı ifade edildi. Askeri mensuplarının gizliliğine önem veren örgütün bu yöntem ile sanık ile irtibat kurduğu, bu şekilde sanığın örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek örgütsel sorumlusunun altında gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmak suretiyle üzerine atılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçuna işlediği anlaşıldığına dikkat çekildi. Sanığın örgüt üyeliğinden cezalandırılması savcı Eriş tarafından talep edildi. Ancak mahkeme işlenen suç sabit görülmediği gerekçesiyle sanık Yargıtay tek başına delil saydığı "ankesörlü ardışık aramalara" rağmen Serkan K.'nin skandal şekilde beraatine karar verdi. 12 ankesörlü ardışık arama, 69 baz görüşme kaydı bulunan ve mahrem imam ile görüştüğü belirlenen FETÖ sanığının beraat etmesi tepki çekerken, 8 bin 200 liralık vekalet ücretinin hazineden alınıp sanığa verileceği ifade edildi.