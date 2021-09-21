Mahrem imamdan bordo berelilere darbe öncesi talimat!

'GÜLEN'İN SOHBETİNE KATILMA ŞANSIM OLDU'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan G.T, Mehmet Akkoç ile kurum arkadaşı olduklarını ve beraber Amerika'da FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in sohbetine katıldıklarını anlattı. G.T., "Amerika'ya gittiğimde seminer Perşembe günü bitince ben de kurumdan arkadaşım olan Mehmet Akkoç ile Pennsylvania'ya gittim. Cuma akşam namazı sonrasında Fetullah Gülen'in sohbetine katılma şansım oldu" dedi. 2013'te Gülen'in yanına gittiğini anlatan Mehmet Akkoç, görevi gereği Amerika'da olduğu sürede sohbetlerini katıldığını kaydetti.

SINAV SORULARINI ALMIŞ



Hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde KPSS ve KPDS sorularını aldığını belirten Akkoç, "Örgüte ait evlerinde kaldım. Ankara'da sınava hazırlanak için çalışma evlerinde kaldım. Üniversiteden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladım. Daha sonra çalışma evlerinin sorumluluğunu üstlendim. 2010'da yapılan KPSS ve 2012'de yapılan KPDS sınav soruları önceden bana verildi" dedi.