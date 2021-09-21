ÖMAT Timleri 5 bin mayın imha etti

VAN
'IN İran
sınırında devam eden modüler duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için mayınlı sahada, zorlu temizlik faaliyeti yürütülüyor. 112 sağlık ekiplerinin eşlik ettiği 13'er kişilik 8 ÖMAT timi, sınır ve iç güvenlik bölgelerine çıkarak, özel kıyafetlerini giyip, mayın arama ve imha çalışmaları yürütüyor. Sınır hattında özverili bir çalışma yürüten ekipler, mayınlı sahada ilk etapta keşif yapıyor. Mayınları tespit eden ekipler, daha sonra titiz çalışmanın sonucunda mayını emniyetli bir şekilde etkisiz hale getiriyor. Çalışmalara hassas burunlu mayın arama köpekleri de eşlik ediyor. Sınır hattında görevli jandarma ÖMAT timleri, Van - İran sınır hattındaki çalışmalarında şu ana kadar 4 bin 784 mayın tespit ederek imha etti. Ekipler, sınır hattında yaklaşık 77 bin 769 metrekarelik alanı tarayarak temizledi. Öte yandan Hatay
, Iğdır
ve Ağrı
sınır hattında da daha önce görev alan ekipler, şu ana kadar yaklaşık 40 bin mayını imha ederek modüler duvar örme faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağladı.