Seçim yasası çalışmalarında son dakika: 12 vekilli bölgeler ve muhtarlık...

12 MİLLETVEKİLİ ÇIKARAN SEÇİM BÖLGELERİ ÖNERİSİ

MHP, daraltılmış bölge yerine seçim çevrelerinin 12 milletvekilinden oluşması yönünde bir öneri getirdi. 12 ve üstünde milletvekili çıkartacak illeri ilgilendirilecek bu öneri ile üzerinde iki kurmayları çalışıyor. Ortak bir noktada buluşmak mümkün olursa bu öneri de pakette yer alacak.