Selçuk Bayraktar bu sözlerle açıkladı: TEKNOFEST kendi sınırlarını aştı





"20 YIL ÖNCE CEVABIMIZ BAŞKA OLURDU"

İnsansız hava araçlarının hava araçlarıyla aynı karede gösteri yaptığını belirten Bayraktar, "Burada en önemli husus şu bu araçların büyük bir kısmı tümüyle Türk mühendislerinin milli ve özgün tasarımı araçlar. 4 yıldır TEKNOFEST düzenleniyor. TEKNOFEST'in kalbi de yarışmalarımız. Biz istedik ki, sadece savunma sanayi alanındaki eserler değil, tüm diğer sivil alanlarda da ülkemizin eserleri olsun. Kulağımıza geliyor dünyada bazı teknoloji yarışmalarında birincilikler, ikincilikler ve üçüncülükler geldi. Bu şekilde başarılar bizi çok gururlandırıyor. Bunu bir teknoloji ekosistemi olarak düşünecek olursak bu atılan tohumlar artık yavaş yavaş yeşermeye başladı. Bu bizim için en büyük gurur diyebilirim. 20 sene öncesine dönecek olsak 'bu eserleri dünyada kim yapar?' Diye sorulacak olsa 'yabancılar yapar' diye cevaplar verirdik. Ama artık biz bir alana ilgi duyduk, dünyanın ve milletimizin faydasına olacak şekilde dünyanın en iyisini yaparız diyen genç kardeşimiz olduğunu görüyoruz" diye konuştu.