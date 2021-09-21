SON DAKİKA | 21 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.
AŞI SAYISI 106 MİLYONU GEÇTİ
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,53 oldu. Birinci doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 85,32 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan aşı sayısı da toplam 106 milyon 66 bin 262'ye yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI: KRİTİK BİR DÖNEMDEYİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada vaka sayısında kritik eşiğin 20 binden 30'bine yaklaştığını ifade etti. Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000'i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000'e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." ifadelerine yer verdi.
21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 20 Eylül tarihinde 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 949 iyileşti.
HARİTA DEĞİŞTİ
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,13 oldu. Birinci doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 85,10 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan aşı sayısı da toplam 105 milyon 611 bin 261'e yükseldi.
"CAN KAYIPLARIMIZI AZALTALIM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Günlük Covid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." dedi.
20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
19 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.
AŞI SAYISI 105 MİLYONU GEÇTİ
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan aşı sayısı ise toplam 105 milyon 110 bin 950'ye yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI: ÖNÜNE GEÇEMEYECEĞİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada vaka sayılarındaki seyre dikkat çekti ve vatandaşları uyardı. Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı 26.398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." dedi.
İşte 19 Eylül verileri...
18 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 18 Eylül tarihinde 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 23 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,51 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 300 bin 878 doz aşı uygulandı. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.
"SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım." ifadesini kullandı.
17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 17 Eylül'de 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 197 oldu.
16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 16 Eylül tarihinde bin 142 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 28 bin 118 olarak kayıtlara geçerken, vefat sayısı da 262 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 249 kişi ise iyileşti.
15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 15 Eylül'de 341 bin 4 koronavirüs testi yapıldı. Bugün 28 bin 224 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, vefat sayısı da 248 oldu. Koronavirüs tedavsisi ya da karantina süreci sona eren 28 bin 536 vatandaş ise iyileşti.