Son dakika: FETÖ’ye büyük şok! Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı açtığı 100 milyon euroluk davayı kaybetti





HİSSELER BELÇİKA'DAKİ FETÖ ŞİRKETİNE

Örgütün bu paravan şirketi Belçika merkezli Cascade Investments NV isimli bir şirketti. Şirket, 2006 yılında paravan olarak kuruldu. Yönetim kadrosunda FETÖ üyesi Mustafa Ünal, Ahmet Tanrıkulu, Hüseyin Şahin gibi isimler yer aldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya ayağına yönelik operasyonların ivmesini arttırdığı 2015 yılında, 3 Milyon lira karşılığında Cihan Medya Dağıtım şirketinin yaklaşık yüzde 90'lık bir paya tekabül eden 2 Milyon 694 bin hisse elde etti. Kısa bir süre sonra ise hisselerin sayısal oranı neredeyse yüzde 100'e ulaştı.



100 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT TALEBİNE RED

Cascade Investments, kayyum atanan Cihan Medya Dağıtımın Zaman Gazetesi binasının da içinde olmasından dolayı el konulan mal varlıklarının kendi şirketine ait olduğu iddia etti. İşte bu paravan şirket, tahkim kurallarının uygulanmasını talep ederek Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'ne (ICSID) başvurdu. Cihan Medya Dağıtım'a haksız yere el konulduğunu öne sürerek, Türkiye'nin yaklaşık 100 milyon euro tazminat ödemesini talep etti.