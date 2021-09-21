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Giriş Tarihi: 21.9.2021 12:00 Son Güncelleme: 21.9.2021 12:09

Son dakika: PKK'nın bombacısı yakalandı!

Son dakika: PKK’nın bombacısı yakalandı!

Son dakika haberine göre; Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir terör operasyonu gerçekleştirildi. Vatandaşın ihbarı üzerine PKK'nın bombacısı yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK'lıyı yakaladı. Bombacı teröriste yönelik operasyon vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleştirildi.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ BOMBACI YAKALANDI

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde vatandaşlar eylem hazırlığı yapan teröristten şüphelenince emniyete haber verdi. Emniyet yaptığı hazırlık sonrası eve baskın yaptı. Bombacı terörist evdeki malzemeler ve tabancalar ile yakalandı.

YUNANİSTAN'DA SUİKAST VE BOMBA YAPIMI EĞİTİMİ ALMIŞ

A Haber'in aktardığına göre; bombacı PKK'lı 3 yıl Yunanistan'da kaldı. Bu süre zarfında da suikast ve bomba eğitimi aldı.

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Son dakika: PKK'nın bombacısı yakalandı!
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