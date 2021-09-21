Validebağ Korusu iddialarına Türkmen’den yanıt

İstanbul Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu'na moloz döküldüğü iddiasıyla sabah saatlerinde eylem başlatıldı. Bu olayın ardından Üsküdar Belediyesi ve Belediye Başkanı Hilmi Türken açıklamalarda bulundu.



YAPILAN ÇALIŞMA, DOĞAL TOPRAK DÜZENLEMESİDİR'



Konuya ilişkin Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Doğaya saygılı ve korumacı bir belediye olarak Türkiye'de örnekle gösterilen Üsküdar Belediyesi, ilçemiz sınırları içinde yer alan Validebağ Korusu'nun temizlik ve çevre bakımı bir süredir yürütmektedir. Üsküdar Belediyesi'nin buradaki amacı, doğal dokuyu koruyarak, insanların ve tüm canlıların doğanın güzelliklerini özgürce yaşayabilecekleri bir atmosfer oluşturmaktır. Bakımsızlık ve kontrolsüzlükten dolayı ekolojik dengesini yitirmek üzere olan Validebağ Korusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde yararlanabilmeleri amacıyla yürütülen bakım çalışmaları bugün de devam etmiştir" ifadelerine yer verildi.



Koru içerisindeki yürüyüş yollarına daha önceden dökülen molozların vatandaşların talebi üzerine temizlenip yerine topraktan oluşan doğal bir zeminin sabah saatlerinde dökülmeye başlanmasıyla belediye ekiplerine bir grup tarafından müdahale edildiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:





"Yürüyüş yollarına ve koruya daha önceden dökülen moloz kalıntılarının temizlenmesi ve vatandaşların rahat yürüyebilmeleri ve spor yapabilmeleri için ince topraktan oluşan doğal bir zemin sabah saatlerinde yürüyüş yoluna serilmek istenirken bir grup tarafından ekiplerimize müdahale edilmiştir. Ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 'Validebağ Korusuna Moloz Dökülüyor' başlığı ile ortaya atılan iddia kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sosyal medyadaki görüntülerdeki moloz parçaları, koru'dan toplanan ve bir noktaya yığılıp birleştirilen atıklardan ibarettir. Sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız üzere, bir yere toplanan molozlar kamyona yüklenerek koru dışına çıkarılmıştır."



'TEKNİK ORMANCILIK TEKNİĞİ İZNİ VAR'



Validebağ Korusu'nda yaşanan gelişmeler sonrasında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı açıklamada şu ayrıntılara değindi:

"Üsküdar Belediyesi olarak Validebağ Korusu'nda faaliyetlerimizi yasal zeminde tamamen yargı denetiminde sürdürüyoruz. Burada yaptığımız tüm çalışmalar tüm düzenlemeler kesinlikle yasal zemindedir ve halkımızın istekleri, talepleri ile gerçekleşmektedir.



Bu konudaki düzenlemelerimizle ilgili 2018 yılında hem Kültür Varlıkları Koruma Kurulu hem de Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu yapacağımız çalışmaya, projeye onay vermiştir. Biz de bu onaydan sonra ihaleye çıktık. Koruyu rehabilitasyon çalışması adıyla bu ihale kapsamında işe başladık. Bu ihaleyle ilgili iptal davası açıldı ve bu iptal davalarıyla ilgili şu anda esastan neticelenen karar yoktur. Bir yargı kararı yoktur sadece bir yürütmenin durdurulması kararı vardır ve tabii ki o karar gereği buradaki ihale kapsamında yapacağımız tüm işleri durdurduk. Ancak çok önemli bir ayrıntı var. Bu yürütmenin durdurulması kararlarına mahkeme gerekçesinde bilirkişi raporlarını da referans alarak burada sadece "teknik ormancılık" faaliyetleri yapabilirsiniz diyor. Teknik ormancılık faaliyetleri ise, adı üzerinde korunmaya muhtaç, korunması gereken orman demektir. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 2006 yılında tam da bu konuyla ilgili bir genelge yayınlamış. Bu genelgede Teknik Ormancılığı şöyle tarif ediyor; mevcut korunun kullanıcılarının daha rahat, daha huzurlu, daha sağlıklı bir ortamda yürüyüş yapabilmeleri, spor yapabilmeleri adına mevcut koruyu mevcut topoğrafyayı da bozmamak kaydıyla birtakım iyileştirmeler yapabilir diyor. Dikkat edilirse bu konunun yürütmenin durdurulması kararındaki ihale konusuyla alakası yok."



'KORUYU REHABİLİTE EDİYORUZ'

Korunun yapılan protokoller ve kurullardan alınan kararlar gereği rehabilitasyonun yapıldığını aktaran Türkmen, "Bir taraftan bu doğal korunun birinci derece sit alanının mevcut halinin bakım onarımını yapıyoruz. Uzayan otları biçiyoruz, kuruyan ağaç dallarını buduyoruz ve yılların getirdiği kullanımdan kaynaklanan (çakıl ve taşlardan dolayı) betonlaşan yolları doğal topraklarla rehabilite ediyoruz. Validebağ Korusu'nda yaptığımız budur, yoksa biz koruya bir metre küp beton dökmüyoruz ve dökmemiz de mümkün değil. Asla müsaade edemeyiz. Teknik Ormancılık faaliyeti demek korunması gereken koruyu muhafaza altına almak demektir. Şu anda ne yazık ki Validebağ Korusu hem güvensiz bir alan haline geldi hem de bakımsız bir alan haline geldi. Şimdi bizim yapmak istediğimiz Üsküdar Belediyesi olarak Çevre Bakanlığı ile yaptığımız protokoller gereği mevcut kurullardan da aldığımız kararlar gereği mevcut koruyu rehabilite ediyoruz. Başka bir amacımız asla söz konusu olamaz. Daha sağlıklı bir ortam, daha güvenilir bir ortam ve daha huzurlu bir ortam oluşturma adına altını çizerek söylüyorum, yaptığımız Teknik Ormancılık faaliyetidir. Burada günün belli saatlerinde spor yapmak, yürümek noktasında yoğun talepler var. Fakat yollar buna izin vermeyecek durumda bozuk ve betonlaşmış durumda. Yeni bir yol açmadan, mevcut yürüme yollarını rehabilite ediyoruz. Tamamen doğal kum harici hiçbir malzeme kullanmadan…"



Korunun mevcut halini mevcut doğallığını bozmadan yılların kullanımından kaynaklanan sıkıntıları izole etmeye çalışıyoruz, hepsi budur. Ve bu güzel korumuzu inşallah Üsküdarlı hemşehrilerimizle daha yaşanabilir daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapılabilir, yürüyüş yapılabilir bir hale getiriyoruz. Bunun dışındaki bütün bilgiler yanlıştır, yasal zemini yoktur, gerçekle hiçbir alakası yoktur."