Bakan Soylu’dan net mesaj: Bizim için terör neyse uyuşturucuyla mücadele de aynıdır

'BİZ BİRAZ AŞIRIYIZ'

Çocukların geleceğinin önemli olduğunu belirten Bakan Soylu, "Biz ne yapıyorsak çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için yapıyoruz. 'Bu eğitim yuvalarında o pırıl pırıl güzel çocuklarımız, yetişsin ve onlar sayesinde bu vatanda ay yıldızlı bayrağımız dün ve bugün olduğu gibi yarın da nazlı nazlı dalgalansın' diye yapıyoruz. Bizim Eren'imiz de annesinin kuzusu böyle okullarda okudu. Vatan ve millet sevgisini ailesinden, öğretmenlerinden, camideki hocasında arkadaşlarından ve büyüklerinden aldı. O sorumlulukla şehadete yürüdü, şehit oldu. Çocuklarımızın geleceği hepimiz için önemli. Biz çok şey çekmiş bir nesiliz. Darbeler gören bir nesiliz. Yüzde 8 binlik gecelik faizlerle bu ülkenin birikimlerinin bir gecede har vurulup harman savrulduğunu, birilerinin kasalarının aktığını gören bir nesiliz. Biz terörden günde onlarca ay yıldızlı tabutu taşıyıp içine acısını atan bir milletiz. Memleketimizi bölmek ve parçalamak isteyenlerin acımasız şekilde üzerimize saldırdığı bir nesiliz. Amerika'dan, Avrupa'dan şöyle parmak sallayıp bizi kendi içimizde büzmek isteyenlere şahit olduğumuz bir nesiliz. Biz karşı karşıya kaldığımız bazen doğal afetlerde ne yapacağımızı bilemediğimiz terörle mücadele ederken insansız hava araçları bozulunca onları tamire gönderdiğimizde geri gelmesini iki elimizi maalesef şakaklarımıza koyup endişe içerisinde bekleyen bir nesiliz. Biz gelecek nesillerimize böyle bir endişe bırakamayız. Onun için çok çalışıyor, gayret gösteriyor. Onun için birileri alınmalı alınmamalı mı diye bekleştiği risklerin hepsini alarak ülkemiz zengin, büyük ve güçlü bir Türkiye yapmaya çalışıyoruz. Biz biraz aşırıyız. Bizden sonraki gelecek nesillerin böyle bir tabloya ne kadar dayanıp dayanamayacaklarını bilmiyoruz. Onun için onlara dünyanın pusuda beklediğini bildiğimiz halde eğer biz onlara pusuda bekleyen bir dünyaya açık halde bırakırsak onlara da haksızlık etmiş oluruz. Onları bundan koruyan, onlara güven içerisinde büyüyen, etrafında güzel tohumlar ekmiş bir Türkiye bırakmak durumundayız. Bunu da zaten hep birlikte yapıyoruz. Onun için sorumluluğumuz, bu neslin sorumluluğu çok büyüktür. Allah'ın izniyle bunu başarabileceğimize inanıyoruz" dedi.

'BİZİM İÇİN TERÖR NEYSE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DE AYNIDIR'

Terör ve uyuşturucuyla mücadeleye de değinen ve rakamları paylaşan Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Bizim için terör neyse uyuşturucuyla mücadele de aynıdır. 2017'de 941 çocuk ve insanımız, uyuşturucuya bağlı direkt nedenlerden hayatını kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir başladık. Bana da kızdılar bu arada. Zaten bize kızmak için de fırsat kolluyorlar. Dün demişim ki, 'uyuşturucu satıcısını görünce polislerimiz veya jandarmamız ayağını kırsınlar' Kötü mü demişim? Gelen noktayı size söyleyeyim. O gün 941 idi uyuşturucuya bağlı direkt ölümler. Geçen yıl toplam 314'e geldi yaklaşık 3 yıl içerisinde. Bu yıl da yüzde 26 ölümlerde düşüşle beraber gidiyoruz. O gün uyuşturucu satan, cezaevinde olan insan sayısı 5 bin civarındaydı. Bugün ise 92 bin kişi cezaevlerinde. Çocuklarımızın okul civarında uyuşturucuya musallat edilmesinden onları koruyabilecek bir anlayışı hep birlikte oluşturduk. Burası kimsenin istediği gibi uyuşturucu satacağı bir tarla değil. Buna müsaade etmeyiz. Afganistan'da, Amerika orayı 20 yıl işgal edecek, 30 bin dekardan neredeyse 300 bin dekara neredeyse 10 kat uyuşturucu ekim alanları artacak sonra oradan dünyaya transfer edilecek, bizde seyredeceğiz. Seyretmiyoruz, seyretmeyeceğiz de."

'UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLER AZALIYOR'

Bakan Soylu, "İnşallah bu yılı, geçen yılın altında ölümlerle kapatacağız. Hala teyakkuzumuz, uyuşturucu mücadelesinde alarm halimiz devam etmektedir. Burada bir okulun açılışında olduğu için söylüyorum. Uyuşturucu operasyon sayımız, geçen yılın bu döneminde 104 bindi. Bu yılın başından itibaren bugüne kadar 148 bin 585 oldu. Yani tam yüzde 42 arttı. Ölümler azalıyor. Her hafta 4 bin ile 5 bin arasında gözaltı sayımız oluyor. Esrar yakalamalarımız 2019-2020 arasında yüzde 35, sentetik ecza yakalamalarımız 2 kat, kök kenevir yakalamalarımız yüzde 171 yani neredeyse iki kat, pandemiye rağmen 2019-2020 arasında operasyonlarımız yüzde 7 arttı. Bu yıl içinde artarak devam ediyor" ifadelerinde bulundu.

'DOĞU VE GÜNEYDOĞU'NUN MAKUS TARİHİNİ YENMİŞİZ'

Terörün yanında terörizmle de mücadele verdiklerini aktaran Bakan Soylu, "Eren'in şehit olduğu gün bize çok ağır geldi. Ve biz yemin ettik. O adamları bulacağız ve 'Eren'i katlettikleri yerde ayaklarından ters bir şekilde ağaca asacağız' diye yemin ettik. Sonra devletimizin, milletimizin şanına böyle bir şey yakışmaz dedik. Ama Allah şahidimiz Karadeniz'i bunlardan temizledik. Sözümüzü yerine getirdik. Hakkâri'de son 4 yılda 2020 hariç azalan terör olayları sayesinde çocuklarımız biraz kendine geldi geçen yıl 4, bu yıl 19 kişi tıp fakültesini kazandı. Terörle mücadele ediyoruz. Ama bunun yanı sıra biz terörizm ile de mücadele ediyoruz. Ülkemizi geliştirerek. Ne kadar yaşayacağımız, ne kadar hayatta kalacağımız belli değil. Müslümanız Allah'a teslim olacağız. Bugün varız, yarın yokuz. Birçok hükümetler, birçok adım atmışlardır. Allah herkesten razı olsun. Ama Tayyip Erdoğan'ın eli doğu ve güneydoğuya öyle bir değdi ki. Kimse söyleyemez, doğuda ne varmış. Her şey var batıda ne varsa doğuda da var. Bunu bu noktaya getirebilmek Türkiye'de ki bir zihniyet devriminin işidir. Terör örgütünün arkasında kimin olduğunu hepimiz biliyoruz. Onların temel amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Bu ülkeyi kirletmek olduğunu, rakiplerinden geri bırakmak olduğunu biliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun makus tarihini yenmişiz" diye konuştu.

'KİMSEYE FIRSAT VERMİYORUZ'

Bakan Soylu, "Beton yolumuz var, asfalt yolumuz var, hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız, okullarımız var. Kimseye fırsat vermiyoruz, bizden sonrakiler de kimseye fırsat vermeyecek. Güçlü bir ülke olacağız, zengin bir ülke olacağız ve sadece ülkemizin huzurunu sağlamayacağız. Karadeniz'in bu güzel ve şirin ilinden de söylüyoruz. Bizim görevimiz sadece yaşadığımız sınırları huzurlu yapmak değildi, etrafımızda bulunan bütün coğrafyayı huzurlu yapmaktır. Biz büyük bir milletin evlatları olarak bu sözümüzü yerine getireceğiz. Ve göreceksiniz 21'inci yüzyılın önümüzdeki günlerinde etrafındaki coğrafyayı huzurlu yapan ve onları batının oyunundan çekip alan bir ülke olarak dünya tarihine ecdadımız gibi güçlü bir imza atacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte kurdeleyi keserek anaokulunun açılışını gerçekleştirdi.