Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan: "ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı"
Giriş Tarihi: 22.9.2021 16:57 Son Güncelleme: 22.9.2021 17:05

Başkan Erdoğan: "ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı"

AA
Başkan Erdoğan: ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." dedi.

Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.

Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda Doğu Akdeniz mesajı: Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan: "ABD, Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmalı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA