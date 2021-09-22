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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Bombacı terörist gizlendiği evde yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 15 Eylül'de Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist Murat Y.'nin yakalandığını açıkladı. Aşkın, teröristin Yunanistan'da 3 yıl bomba eğitimi aldığını ve eylem hazırlığında olduğunu belirtti. Murat kod adlı teröristin cezaevine gönderildiği öğrenildi. Aşkın, teröristin Hani ilçesinde 17 Aralık 2018'de polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu saldırının faillerinden olduğunu da açıkladı. Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşayan Şehit polis Nazım Tuncer'in babası Mehmet Tuncer, "Oğlumun acısı hiç bitmiyor ama o teröristin yakalanması haberiyle de moralimiz biraz olsun düzeldi" dedi. Anne Ayşe Tuncer (63) de teröristin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
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Bombacı terörist gizlendiği evde yakalandı
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