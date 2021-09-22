Bunlar iktidara değil Türkiye’ye muhalefet

CHP İstanbul
Milletvekili ve Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz
'ün, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" sözlerine tepkiler sürüyor. 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit
de Ünal'a sert tepki gösterdi. Ünal Çeviköz'ün daha önce de 'S-400'ler alınmasın' dediğini ve PKKPYD'nin Karabağ
Savaşı'nda Ermenistan
saflarında savaşması için terörist göndermesini görmezden gelip, Türkiye'yi Azerbaycan
'a cihatçı göndermekle suçladığını hatırlatan Yiğit, "Yunanistan
'ın karasularını 12 mile çıkarması durumunda, Ege
'de ayak sokacak deniz kalmayacak ve Türkiye, Antalya körfezine hapsedilecek.
NEFESİN Mİ YETMEDİ?
Yunanistan 'Karasularımı 12 mile çıkaracağım' dediği zaman ona sesini çıkarmayacaksın... ABD
12 bin kilometre öteden gelip, Yunan
adalarına üs kurup silah yığacak ona bir şey söylemeyeceksin... Sonra çıkıp, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız' diye açıklama yapacaksın. Mavi Vatan sınırımız bizim namusumuzdur. Bu Türkiye olarak bizim egemenlik hakkımızdır. Yunan ağzıyla konuşan Ünal Çeviköz'ün, konu ABD olunca tepki göstermeye sanırım nefesi yetmedi. Anlaşılan Ünal Çeviköz, Türkiye'nin muhalefet partisi milletvekili değil Türkiye'ye muhalefet bir milletvekili. İktidara karşı değil Türkiye'ye karşı muhalefet. Böyle muhalefet milletvekilliği mi olur? Sen İstanbul milletvekili misin? Yoksa Atina
milletvekili mi?" diye konuştu.