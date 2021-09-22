CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Başkan Erdoğan'ı hem de AK Partilileri tehdit etti. Emir'in "Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız." diye konuştuğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Cemal Emir hakkında bugün suç duyurusunda bulunuldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Son dakika: AK Parti Ankara İl Başkanlığı, CHP Etimesgut ilçe başkanı hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

AK Partililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li İlçe Başkanı Emir hakkında suç duyurusu

BAŞKAN ERDOĞAN'A "CEBERUT" DEDİ

Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" dedi.

"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"

Emir, "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

"YILDIRACAĞIZ SUSTURACAĞIZ!"

Sözlerini "Kimler korkacaksa korksun" diyerek sürdüren Emir, parti sloganlarının "Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız" olduğunu söyleyip Erdoğan destekçilerini hedef alarak "Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" şeklinde konuştu.

İşte CHP'li Cemal Emir'in o skandal açıklamaları:

CHP'li Başkandan küstah sözler "Bu ceberut adamı göndereceğiz, köklerini kazıyacağız" | Video