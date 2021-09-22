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Giriş Tarihi: 22.9.2021 11:44 Son Güncelleme: 22.9.2021 11:49

CHP'li Cemal Emir'in çirkin açıklamalarına suç duyurusu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
CHP’li Cemal Emir’in çirkin açıklamalarına suç duyurusu

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, partisinin programında yaptığı konuşmada küstah cümleler sarf etti. Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de AK Partilileri tehdit eden Emir, 'Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız.' ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken çirkin açıklamaların ardından Emir hakkında bugün suç duyurusunda bulunuldu.

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Başkan Erdoğan'ı hem de AK Partilileri tehdit etti. Emir'in "Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız." diye konuştuğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Cemal Emir hakkında bugün suç duyurusunda bulunuldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Son dakika: AK Parti Ankara İl Başkanlığı, CHP Etimesgut ilçe başkanı hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

AK Partililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden CHP'li İlçe Başkanı Emir hakkında suç duyurusu

BAŞKAN ERDOĞAN'A "CEBERUT" DEDİ

Kendisini dinleyenlere "Atatürk'ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız" diye seslenen CHP'li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "ceberut" dedi.

"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"

Emir, "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

"YILDIRACAĞIZ SUSTURACAĞIZ!"

Sözlerini "Kimler korkacaksa korksun" diyerek sürdüren Emir, parti sloganlarının "Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız" olduğunu söyleyip Erdoğan destekçilerini hedef alarak "Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" şeklinde konuştu.

İşte CHP'li Cemal Emir'in o skandal açıklamaları:

CHP'li Başkandan küstah sözler "Bu ceberut adamı göndereceğiz, köklerini kazıyacağız" | Video

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CHP'li Cemal Emir'in çirkin açıklamalarına suç duyurusu
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