CHP’li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu’na hodri meydan dedi: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez

CHP'li Mehmet Sevigen, şu ifadeleri kullandı:

"EKREM İMAMOĞLU YUNANİSTAN BAŞBAKANI İLE NE GÖRÜŞTÜ?"

"Ekrem Bey, iade-i ziyaret yaptım diye düşünüyor. Eğer programda değişiklik olmazsa, benim bildiğim Amerika'da Yunanistan Başbakanı ile Tayyip Bey görüşecekti. Ama ondan önce Ekrem Bey Yunanistan Başbakanı ile ne görüştü? Belediye başkanı ile görüşmesi gayet normal. Ona bir şey demiyorum. Ama Yunanistan Başbakanı ile ne görüştü? Daha önceden programda var mıydı? Bunu ben merak ediyorum. Birisi Barzani ile görüşmeye gidiyor, birisi de Yunanistan'a gidiyor. Tüm bunlara ses çıkmıyor. Anlamadığım çok şey var.